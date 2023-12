Arcos construye una nueva iglesia un siglo y medio después de la última

Algunas referencias indican que desde hace un siglo y medio no se construía una iglesia en Arcos. Pero eso ha cambiado con la apertura de un nuevo templo en la localidad, en concreto, en la barriada de El Santiscal, donde viven 3.000 persona y donde se ha levantado una flamante parroquia para dar servicio a la feligresía.

La historia para la construcción de esta parroquia habla de ayuda mutua, de implicación vecinal e institucional, de tesón de un pueblo que nunca tiró la toalla pese a las vicisitudes que este templo ha tenido, que implicó en su día, allá por agosto de 2008, un accidente con varios heridos cuando se desplomó la techumbre en las obras para levantarlo. Aquello ocasionó un largo proceso judicial de más de 10 años, que frenó este proyecto, pero que se retomó en 2018, teniendo como supervisor de la construcción mientras ejercía de párroco en esta zona conocida también como La Molinera, al sacerdote Juan Antonio Vital Santos.

“La apertura de esta parroquia es un acontecimiento histórico para Arcos. Por lo menos desde hace 150 años no se construía una iglesia en la localidad. La última como dedicación a templo fue la de la iglesia de San Francisco hace 80 años”, rememora Juan Antonio Vital, quien ha estado al frente de este proyecto tan querido para los vecinos de El Santiscal, que querían tener su propia parroquia desde hace tres décadas, pese al desafortunado parón en la construcción, con el desprendimiento de la techumbre. Vital Santos que, ahora, está destinado en Jerez, se dijo en su día cuando ejercía en esta zona aquello de “esto lo dejo yo terminado”.

Así que lo consideró como una misión propia, teniendo en cuenta la responsabilidad “muy grande”, de poner en pie esta iglesia, que ahora ve la luz. “Es que la gente de Arcos se ha volcado para sacarla adelante. Se notaba cómo los vecinos querían tener su iglesia”, dice el cura. También tiene palabras de agradecimiento a los gobiernos municipales por su colaboración y apoyo en este proceso.

La parroquia de la Santa Cruz, que es como se denomina, es ya una realidad. Para su construcción, esta iglesia local tuvo que pedir un préstamo de 280.000 euros, que se han sumado a los 80.000 euros de indemnización de la aseguradora de la obra, tras el accidente que terminó con el techo en el suelo provocando un posterior proceso judicial. Además, los vecinos, organizaciones locales y empresas han contribuido con donaciones para echar una mano.

La iglesia de El Santiscal es la quinta parroquia con la que cuenta Arcos. Este municipio de la Sierra tiene en su haber una docena de templos repartidos entre el núcleo urbano, las barriadas y el diseminado rural. En los dos últimos años, los feligreses de esta zona se han tenido que desplazar hasta la ermita del Romeral para participar en los oficios religiosos, pero desde hace dos semanas ya pueden utilizar esta nueva infraestructura, cuyo diseño, dicen sus promotores, concuerda con la estética de las construcciones de La Molinera. La dirección de esta parroquia está en manos ahora del párroco Samuel García tras el traslado de Juan Antonio Vital.

De momento, todavía no se han realizado bodas, por ejemplo, en esta nueva parroquia de El Santiscal, pero seguro que no faltarán parejas que se decidan en breve. Su inauguración oficial se realizó hace pocos días con la presencia del obispo de Asidonia-Jerez, José Rico Pavés, quien celebró por primera vez la Eucaristía en esta nueva sede de la Santa Cruz. Al acto acudieron numerosas personas, sacerdotes, y la Corporación Municipal de Arcos, con su alcalde Miguel Rodríguez y el ex alcalde Isidoro Gambín, entre otros.