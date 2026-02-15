El primer viernes del Medinaceli en San Antonio

La vuelta a la normalidad, o a una normalidad relativa, por parte de las cofradías de Santa Cruz quedó ratificada este viernes en el que el Cautivo estrenaba espacio. Tras varias semanas sin posibilidad de verlo por los acontecimientos de la Catedral Vieja, la imagen era colocada esta semana en el patio de San Antonio, en el retablo habitualmente ocupado por el Nazareno, para recibir allí la visita de unos devotos que ya acudían a San Antonio antes de la llegada de este Cautivo.

El reencuentro de tantos devotos con su Cristo de Medinaceli confirma que la cuestión de Santa Cruz se ha llevado con agilidad, con preocupación y, sobre todo, con una actitud proactiva por parte del Obispado (que no de los sacerdotes o templos de la ciudad). Ya lo hemos señalado semanas atrás, pero no está de más volver a ponerlo de relieve, sobre todo después de lo ocurrido tras la decisión de no abrir la Catedral Vieja en Semana Santa y de buscar templos de salida para Sanidad, Perdón y Santo Entierro. La decisión del Cabildo de autorizar que la cofradía de la Madrugada procesione desde la Catedral evidencia la buena disposición del Obispado, a la que no están especialmente acostumbradas las cofradías.

Con toda la Cuaresma y la Semana Santa ya solucionada -al menos en su parte fundamental, que es tener una iglesia en la que recibir culto y desde donde procesionar- solo queda esperar que el regreso a la casa de estas cinco hermandades sea lo antes posible. Aunque la situación en Santa Cruz es bastante preocupante.

Cambios

Los que deben producirse a raíz de lo ocurrido en Santa Cruz en algunas jornadas y horarios de la Semana Santa. El Martes Santo plantea un problema, ya que la salida de Sanidad del Oratorio puede conllevar cambios que sean difíciles de asumir. Se entiende que lo normal sería que Piedad pase a ser la primera del día y Sanidad la segunda, pero además de obligar a un horario quizás demasiado temprano para esta cofradía (que tendría que ir desde el Oratorio hasta el inicio de la carrera oficial) puede ocasionar un problema cuando Piedad culmine su paso por carrera oficial, ‘chocando’ con el cortejo de Ecce-Homo que a esa hora estaría discurriendo camino de la calle Nueva. Además del parón en este punto (en torno a la calle Columela) habría que sumar otro parón de Piedad, que tendría que esperar en la plaza de la Catedral hasta que Ecce-Homo entrara en la Catedral y bajara Arquitecto Acero. O todo eso, con el gran agravante que supone para Piedad, o replantear otras fórmulas de configuración del día.

Cambios (II)

También se avecinan cambios para la cofradía del Perdón, que tendrá que retrasar su salida porque, a priori, tendrá que esperar ahora a que hagan la estación en Catedral las cofradías del Jueves Santo antes de iniciar su estación penitencial. Si se toman de referencia los horarios del pasado año, la última del Jueves abandonó la Catedral a la una menos cuarto de la madrugada, por lo que el Perdón no podría salir hasta la una o una y algo. En base a esto, la cofradía ha solicitado realizar la estación de penitencia antes de salir de Catedral, de manera que busque la carrera oficial para pasar luego por la plaza de la Catedral sin entrar en el templo.

Cambios (y III)

Otro cambio que parece que va a ser obligado a raíz de lo ocurrido en Santa Cruz afecta a la hermandad de Las Penas. Y es que la salida de cuatro cofradías desde el Oratorio y la solicitud de Las Aguas de instalar una rampa en la calle Santa Inés que permita salir desde este templo sin tener que salvar los escalones (algo que además se ha convertido en fundamental para la salida del Santo Entierro, con la urna a ruedas) afecta de lleno a la cofradía de Las Penas, que había previsto pasar por Santa Inés y Sagasta en su camino de regreso a San Lorenzo. Varias soluciones se han planteado ante este problema, incluso la instalación de una estructura con rampa a ambos lados; pero parece que la solución final pasará por que Las Penas modifique el itinerario de regreso inicialmente previsto y transite por San José y Solano, Hospital de Mujeres o Mateo de Alba para llegar a su templo.

El vía crucis

Es increíble que el Consejo siga cometiendo los mismos errores con algo tan importante y destacado como el vía crucis del primer lunes de Cuaresma. Resulta, en primer lugar, que la cofradía de La Palma se enfrenta a un problema innecesario por la absurda imposibilidad de sacar en el cortejo más que 20 hermanos con cirio, en base a una norma del todo desfasada que -al parecer- aún no ha sido actualizada. La situación se va a salvar, en gran medida, porque el resto de las cofradías van a renunciar a los cuatro cirios que por protocolo tienen asignados cada una en el cortejo de los traslados. ¿No queda claro a estas alturas que el traslado de la imagen a la Catedral es cosa de la cofradía designada cada año, y que el Consejo solo debería meterse en el acto penitencial en sí dentro de la Catedral? En segundo lugar, se vuelve a programar el mismo descalabro horario; y es que La Palma contempla que el Cristo de la Misericordia llegue a la Catedral… y se cierren las puertas del templo durante cerca de media hora, para que el tránsito de la imagen por la girola y su ubicación en el altar mayor se haga sin público. ¿Qué sentido tiene? ¿No sirve la salida de una imagen esa tarde para congregar a la gente y servir de aliciente para que la ciudad acuda a la Catedral y realice el vía crucis? ¿Para qué cerrar entonces las puertas una vez llegue el Crucificado?