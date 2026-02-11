Otra joya para la Catedral de Cádiz

Dos joyas enfrentadas. Un monumento de plata frente a otro, privilegio de un realojo que enriquece el principal templo de la diócesis. La Catedral de Cádiz acoge en su interior la urna de plata del Cristo Yacente de la cofradía del Santo Entierro, que ha quedado expuesta ante la denominada puerta del obispo, en el lado opuesto donde permanece expuesta la Custodia procesional del Corpus Christi.

El cierre imprevisto de la parroquia de Santa Cruz por las filtraciones de agua y los daños que están provocando en el interior ha motivado el desmantelamiento absoluto de la iglesia, buscando acomodo tanto a las cofradías allí radicadas como a todo el mobiliario y patrimonio que se localizaba en la Catedral Vieja. Y en esta operación, la hermandad del Santo Entierro ha recibido la aprobación por parte del Cabildo Catedral para el paso del Yacente quede allí expuesto.

Fue en la noche del martes cuando la hermandad realizó el traslado de la urna, que salió de Santa Cruz pasadas las diez de la noche para bajar San Félix y cruzar El Pópulo saliendo a la plaza de la Catedral por el Arco de la Rosa para entrar en la Catedral por Arquitecto Acero. Un discreto trayecto de apenas 20 minutos con la urna envuelta en telas negras que culminó con la disposición de este paso de plata y cristal en el espacio que ocupará a partir de ahora. Con la excepción de los días finales de la Cuaresma y los primeros de la Pascua, cuando la urna sea trasladada al Oratorio de San Felipe, que es el templo desde el que procesionará la hermandad el próximo Sábado Santo.

Con la salida de la urna de Santa Cruz, apenas quedan ya bienes en el interior de la iglesia. De hecho, este miércoles seguían saliendo bancos, que van a ser almacenados en lugar seguro para que no sufran los efectos de las filtraciones o de la humedad que está alcanzando niveles preocupantes dentro de esta iglesia. Junto a ello, también han sido trasladadas otras imágenes, cuadros y bienes, en este caso depositados por ahora en el Seminario Diocesano.

Un camión en el interior de Santa Cruz este miércoles para desalojar el mobiliario. / P-M.D.

El Perdón, a la Catedral

Precisamente en toda esta vorágine que sigue envolviendo al cierre de Santa Cruz, la cofradía del Perdón ha visto confirmada este miércoles su petición de hacer la salida procesional en la Madrugada del Viernes Santo desde la Catedral. Atiende así el Cabildo el planteamiento de la hermandad, que ante el enorme volumen de su paso de misterio no encontraba otro templo alternativo donde pudiera hacer la estación penitencial.

De este modo, las cofradías de Santa Cruz dan por solucionado los problemas más urgentes que tenía el cierre del templo. Con todas las cofradías en sus sedes de acogida (Sanidad en Santiago, Las Aguas y Medinaceli en San Antonio, Santo Entierro en el Rosario y Perdón en San Juan de Dios) desde la pasada semana, ya tienen asegurada también iglesia para hacer su estación de penitencia (Sanidad, Las Aguas, Medinaceli y Santo Entierro desde el Oratorio y el Perdón desde la Catedral).

Con todo, las cinco hermandades afectadas por el cierre de Santa Cruz tendrán ahora que redefinir sus horarios e itinerarios, para adaptarlos a los nuevos templos de salida; y de igual forma tendrán que organizar y definir cuándo y cómo se harán los traslados de las imágenes desde las iglesias donde reciben culto actualmente hasta aquellas desde donde procesionarán este año.