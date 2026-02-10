La cofradía de Santo Entierro confirma que saldrá desde el Oratorio en Semana Santa

La cofradía de Santo Entierro ha confirmado que este año procesionará desde el Oratorio de San Felipe Neri. Esta posibilidad que ya avanzaba este periódico el lunes ha quedado confirmada por la hermandad, después de que el Obispado haya decidido no abrir la iglesia de Santa Cruz en Semana Santa para la salida de cofradías (como inicialmente estaba previsto) ante el mal estado de este histórico templo.

Una vez confirmado el cambio de templo de salida, la hermandad ha informado de que trabaja ya en la reordenación de la salida procesional para adaptar los nuevos itinerarios y horarios que tendrá que marcar para el Sábado Santo. Y de igual modo, trabaja en la concreción de la fecha en que trasladará a sus imágenes titulares hasta el Oratorio, en cuyo interior coincidirá esos días de Semana Santa con otras tres cofradías de Santa Cruz (Las Aguas, Medinaceli y Sanidad, que ya han anunciado previamente que saldrán desde allí).

La hermandad confirma también en la comunicación hecha pública este martes el "progresivo estado de deterioro que viene sufriendo la Torre del Sagrario de la Iglesia Parroquial de Santa Cruz", que es lo que ha llevado al Obispado a tomar la decisión de no abrir la Catedral Vieja esta Semana Santa.

Con este anuncio de la hermandad de Santo Entierro, sólo queda ya por confirmar qué hará en Semana Santa la quinta cofradía de Santa Cruz, el Perdón, que como ya adelantara este periódico tiene la intención de procesionar desde la Catedral, como ya hiciera en 2007, estando pendiente de la autorización final que tiene que dar el Cabildo.