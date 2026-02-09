Ninguna cofradía saldrá de Santa Cruz esta Semana Santa

La iglesia de Santa Cruz se mantendrá cerrada a cal y canto durante la Semana Santa. Así lo ha confirmado este lunes el Obispado de Cádiz, que ha ratificado las dudas generadas en estos últimos días respecto al plan inicialmente acordado de que tres de las cinco cofradías de la Catedral Vieja pudieran procesionar desde allí este año.

Las dudas que esta posibilidad venían generando en los últimos días, habida cuenta del empeoramiento de la situación en el interior del histórico templo, se hicieron más notorias a raíz de los traslados de las cinco hermandades, cuyos cortejos tuvieron que formar en plena calle y no en su interior, lo que hacía pensar en situaciones similares dentro de unas semanas.

La primera cofradía en disipar dichas dudas ha sido la de Sanidad, que en la noche del domingo emitía un comunicado anunciando que finalmente realizarán su salida procesional del Martes Santo desde el Oratorio de San Felipe Neri, uniéndose así al plan previsto por Las Aguas y por Medinaceli.

Ha sido el Obispado este lunes el que ha confirmado a este periódico que, efectivamente, no se va a autorizar ninguna salida procesional desde el interior de Santa Cruz. De este modo, ya se puede dar por hecho que la Catedral Vieja cerró definitivamente sus puertas este pasado viernes, cuando los titulares de la hermandad de Medinaceli eran trasladados a San Antonio, sin que quede ya ninguna cofradía en su interior; como tampoco quedan otras imágenes, pinturas y enseres, ni tampoco el mobiliario, que ha sido trasladado todo a diversas dependencias para evitar el progresivo deterioro que venían sufriendo por los efectos directos de las filtraciones o los indirectos de la humedad que acumula actualmente el interior del edificio.

Así las cosas, las hermandades de Perdón y Santo Entierro tendrán ahora que confirmar cuáles serán sus lugares de salida. Desde el Obispado se asegura que se está trabajando en la "búsqueda de alternativas", que todo hace pensar que pasarán por el Oratorio, nuevamente, para la cofradía del Sábado Santo; y por la Catedral en el caso de la hermandad de la Madrugada, que debido a las dimensiones de sus pasos tendría prácticamente imposible procesionar desde otra iglesia en Cádiz.

Por ahora, ya es seguro que el Oratorio de San Felipe Neri albergará tres hermandades con un total de seis pasos, a la espera de confirmar si Santo Entierro finalmente decide salir también desde el templo de la calle Santa Inés, que albergaría así hasta ocho pasos procesionales de cuatro hermandades, todas ellas de Santa Cruz. Todas ellas tendrán que trasladar previamente a sus imágenes titulares en el tramo final de la Cuaresma desde Santiago (Sanidad), San Antonio (Las Aguas y Medinaceli) y la parroquia del Rosario (Santo Entierro). Lo mismo ocurrirá con las imágenes del Perdón que reciben culto en San Juan de Dios y que, en principio, todo apunta a que se trasladarán a la Catedral para procesionar desde allí, como ya ocurriera cuando el anterior cierre de Santa Cruz, en el año 2007. La última palabra a este respecto la tendrá el Cabildo.