La cofradía de Sanidad confirma que no saldrá de Santa Cruz en Semana Santa

La cofradía de Sanidad ha confirmado los malos presagios respecto a la iglesia de Santa Cruz y el plan inicial de que pese a su cierre por mal estado albergue cofradías que procesionen desde allí esta próxima Semana Santa. La hermandad del Martes Santo ha anunciado que, efectivamente, no realizará su estación penitencial del Martes Santo desde Santa Cruz.

Con este anuncio se confirma las dudas que en los últimos días giraban en torno al plan inicialmente acordado para que Sanidad, Perdón y Santo Entierro procesionaran desde la Catedral Vieja a pesar del cierre del templo por las filtraciones de lluvia que viene padeciendo y que ha provocado su cierre y el traslado de las cinco cofradías que allí radican, además de todo el mobiliario de su interior. Este periódico ya se hacía eco el domingo de las dudas generadas por la situación en la que se encuentra la iglesia, a la espera de que el Obispado avance en las posibles actuaciones que puedan realizarse para normalizar la situación y permitir una futura reapertura al culto.

La primera hermandad en confirmar que no saldrá de allí ha sido la de Sanidad, que justifica su decisión en "las circunstancias en las que se encuentra el Torreón del Sagrario", lugar donde iban a montarse los pasos de cara al Martes Santo y que, a priori, había quedado a salvo de las filtraciones de agua de lluvia que viene sufriendo el templo de manera grave desde principios de año.

En su lugar, ha anunciado Sanidad que su salida procesional este 2026 tendrá lugar desde el Oratorio de San Felipe Neri, siguiendo de este modo los pasos que ya previamente habían confirmado otras dos cofradías de Santa Cruz, Las Aguas y Medinaceli. Por tanto, el Oratorio pasará de no albergar hermandades desde el año 2008 a contar con tres en su elíptica nave este tramo final de Cuaresma y durante la Semana Santa. Tres a las que se puede sumar una cuarta, Santo Entierro, que según ha sabido este periódico estaría también valorando la posibilidad de trasladar allí su estación penitencial en la jornada del Sábado Santo.

Con esta decisión, afronta Sanidad una Cuaresma un tanto accidentada, en la que tendrá que definir ahora el calendario de montaje de los pasos y también la fecha y modo en que realiza los traslados de las imágenes, que se encuentran ahora en la iglesia de Santiago, hasta el Oratorio. Previamente, tendrá que redefinir sus horarios y recorridos en la jornada del Martes Santo, para cuadrar bien el plan previsto o para modificarlo, teniendo en cuenta que ahora procesionará desde un entorno cercano a otras tres cofradías del día (como son Columna, en San Antonio; Ecce-Homo, en San Pablo; y el Caído, saliendo de San Francisco para recogerse en su capilla del Parque Genovés).