¿Podrán salir las cofradías de Santa Cruz la próxima Semana Santa?

El plan inicial previsto por las hermandades de Santa Cruz para buscar templos de acogida provisional y para ‘salvar’ la Semana Santa contempla que las cofradías de Sanidad, Perdón y Santo Entierro realicen sus salidas procesionales desde la Catedral Vieja.

Así, aunque la iglesia está afectada por filtraciones en numerosos puntos del interior, la ausencia de este problema en el Torreón del Sagrario hace factible el montaje de los seis pasos procesionales (dos por cada una de las cofradías) y permitiría que los cortejos formaran en el interior para salir por la puerta acostumbrada.

No obstante, este plan inicial pactado por las hermandades, el párroco, el Consejo y el Obispado está generando en la actualidad dudas respecto a su viabilidad. La principal preocupación radica en el efecto que las filtraciones están provocando en el interior de la iglesia y la cercanía. ¿Qué evolución va a tener ese agua en las próximas semanas, mes y medio que resta para la Semana Santa? ¿Va a ser seguro el templo a la hora de albergar en su interior a varios centenares de personas tres días (Martes Santo, Madrugada del Viernes y Sábado Santo), teniendo en cuenta que para los traslados de estos días pasados el cortejo ha tenido que formar fuera de la iglesia al no reunirse las condiciones?

Por ahora las hermandades no se han pronunciado al respecto, pero sí se están produciendo conversaciones con el Obispado a este respecto, contemplando un giro al plan inicial que determine la imposibilidad de procesionar desde Santa Cruz, lo que obligaría a las tres cofradías a buscar un plan alternativo. Algo que puede condicionar de manera especial a la hermandad del Perdón, por las dimensiones y volumen de su paso de misterio, que limitan mucho las opciones para salir desde otro templo; teniendo en cuenta sobre todo la negativa ya trasladada a que se preparen pasos y cortejos desde el interior de la Catedral.

Los próximos días, por tanto, serán cruciales para resolver la duda respecto al uso de Santa Cruz durante la Semana Santa. Tres cofradías están pendientes de una decisión final.