Otro gran cartel de la Semana Santa de Cádiz

Es cuestión de suerte. O de saber llamar al artista adecuado en el momento adecuado. O de tener una gran ciudad, grandes cofradías y una gran Semana Santa que el pintor de fuera descubre al aceptar el encargo y sabe plasmarlo en su obra. O quizás el Consejo tiene algún gurú de la cartelería que sabe decir a qué teléfono llamar cada año.

Sea lo que sea, el Consejo, las hermandades y la ciudad están de enhorabuena desde hace años. Y sigamos tocando madera (de cedro) para el futuro.

El cartel de la Semana Santa que ha regalado a Cádiz Isabel Sola es otro gran anuncio, como ya no estamos (mal)acostumbrado los gaditanos. Casamitjana, Franca, Chema Rodríguez, Berzosa, Sola... Los últimos autores del cartel han logrado grandes creaciones, cada uno en su estilo. Y la pintora sevillana no se ha quedado atrás, ni mucho menos. Los titulares de Afligidos perfectamente captados; los rostros de los niños que parecen fotografías; el urbanismo de la ciudad; el mar, siempre el mar; la cañaílla... Hasta la horquilla la ha pintado de manera elegante y discreta Isabel Sola en el cartel (que aprendan algunos maniguetas).

El Consejo está de racha con esto de elegir y presentar el cartel anunciador de la Semana Santa. Hasta tal punto, que me atrevo a decir que no hay ninguna otra ciudad que presente el cartel en soporte tan moderno y adecuado como el que cada año construyen y adaptan los Reyna (Pepe y José María), que hasta cuenta con iluminación.

Felicidades, pues, a la cartelista, que además regaló una semblanza fantástica de su obra; y al Consejo por saber elegir y por cuidar cada vez más el acto de presentación del cartel. Del pregonero hablaremos otro año...

Santa Cruz

Destacábamos la pasada semana el cambio de acción de la Iglesia diocesana, la preocupación mostrada a raíz del cierre de la Catedral Vieja y la agilidad en la búsqueda de soluciones para las cinco cofradías. Pero a este respecto es justo mencionar al vicario general, Óscar González, que ha asumido y liderado el papel de propiciar esa solución. Hasta tal punto, que se ha llevado a ‘su’ iglesia de San Antonio dos de las cofradías afectadas, facilitando que una tercera vaya a la parroquia que prácticamente comparte con Rubén Virués y abriendo las puertas del Oratorio no a una salida procesional sino a dos. González Esparragosa ha sido el gran valedor que han tenido -y siguen teniendo- las cofradías afectadas, demostrando que los galones están para meterse en el barro y no para lucirlos en ninguna solapa. Felicidades.

Santa Cruz (II)

Las imágenes de los efectos de la lluvia en la Parroquia de Santa Cruz (Catedral Vieja) de Cádiz / Julio González

Confirmado el plan de ‘realojo’ de las cinco cofradías y también su lugar de salida para esta próxima Semana Santa, hay que reseñar el enrevesado caso de Medinaceli. El domingo por la tarde se cerró una planificación de la Cuaresma y la Semana Santa para recibir a la cofradía de Santa Cruz en la semana de Pasión y favorecer la salida del templo el Jueves Santo; pero la sorpresa saltó cuando se supo (cuando lo publicó este periódico) que saldría desde el Oratorio de San Felipe Neri, para además recogerse en San Francisco, donde permanecerá a partir de la mañana del Viernes Santo y hasta la reapertura de Santa Cruz. Reapertura que, por cierto y lamentablemente, se antoja bastante lejana en el tiempo.

Santa Cruz (y III)

Los cambios de sede de las cinco cofradías parece que no van a provocar grandes cambios en la configuración horaria que ya se había cerrado para la Semana Santa. De las tres que van a salir de Santa Cruz (Sanidad, Perdón y Santo Entierro) no hay ninguna duda. Y Medinaceli también tiene claro que mantendrá su orden de paso en la noche del Jueves Santo. El único interrogante estriba en el Miércoles Santo, donde la salida de Las Aguas desde el Oratorio podría alterar los planes iniciales. Aunque esto tampoco está claro, porque la hermandad marianista tiene opciones de ser la primera del día, pero para ello tendría que salir a una hora que no termina de convencer a muchos (en torno a las tres de la tarde), por lo que puede que se mantenga como tercera del día. Eso sí, tanto Las Aguas como Medinaceli tendrán que definir los nuevos itinerarios de ida a la carrera oficial y de regreso al Oratorio y a San Francisco, respectivamente. Sin duda, dejarán estampas curiosas en ambos recorridos.

El Huerto

Boceto del nuevo paso de misterio de la cofradía del Huerto.

Ha sido la otra gran noticia de la semana, al conocerse el proyecto para ejecutar un nuevo paso de misterio. Vaya por delante que la hermandad era perfectamente consciente de que el boceto de Felipe Martínez había sido presentado previamente a un concurso convocado por La Cena de Sevilla; pero en el Huerto gustaron esas formas y diseño del paso, y realizando varios cambios en la iluminación y en las proporciones han decidido que sea su futuro paso. Así lo acordaron también en un cabildo que, al parecer, solo tuvo un voto en contra. El proyecto, eso sí, ha generado ciertas dudas debido al pasado reciente de la hermandad y también al presente, y teniendo en cuenta el elevado coste (que algunos sitúan por encima de los 200.000 euros). La cofradía puede jugársela por completo con esta operación: o sale relanzada mejorando y enriqueciéndose con el nuevo paso, o se convierte en un grave problema de futuro. Confiemos en lo primero, y confiemos por supuesto en quien está al mando de esta hermandad. Mucha suerte.

EL DETALLE. La Cuaresma adelantada en La Palma

Reparto de túnicas esta semana en La Palma

Mucho se viene hablando estos días de la Precuaresma en la que ya ha entrado la ciudad (y si no, que se lo digan a los hermanos del Huerto y de Ecce-Homo), quizás porque sigue causando alegría y orgullo que una ciudad que hasta hace unos años apenas latía en morado en estas fechas de concurso carnavalesco ahora vive con intensidad todos los preparativos hacia la Semana Santa prácticamente desde el día siguiente a Reyes. Claro ejemplo de todo esto se está viviendo estos días también en la cofradía de La Palma, que tiene por delante una Cuaresma tan ilusionante y extraordinaria que ha decidido adelantar el calendario, siendo esta semana cuando los hermanos han empezado a acudir al Corralón a pedir su sitio en el cortejo y a retirar su túnica. En pleno mes de enero. Esto es ya imparable.