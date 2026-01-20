La cofradía del Huerto tendrá nuevo paso de misterio

La cofradía de Oración en el Huerto se sumará a ese amplio listado de hermandades de Cádiz que en los últimos años están cambiando su paso de misterio por uno nuevo. Los hermanos de la corporación del Jueves Santo han aprobado la propuesta lanzada este lunes por su junta de gobierno de paralizar el proceso de dorado de su actual paso y, en su lugar, encargar uno íntegramente nuevo.

En concreto, según ha informado la hermandad, se ha aprobado el planteamiento que para el nuevo paso de misterio ha realizado el tallista Felipe Martínez Oliver, que ya cuenta en la Semana Santa de Cádiz con un paso (el de misterio de la cofradía del Prendimiento, ahora en fase de dorado) y que meses atrás se comprometió a hacer el segundo (el de María Auxiliadora, titular de Salesianos).

En el caso del Huerto, se trata de un paso de estilo rococó, "con profusa decoración con rocallas, canasto de bombo y respiraderos de rica decoración", según explica la cofradía que preside Ignacio Robles, que precisa que el paso será tallado en madera de cedro real para posteriormente ser dorado. "Contará con faldones de terciopelo corinto para ser bordados en oro a realce", añade también la cofradía.

Boceto del nuevo paso de misterio del Huerto

El paso contará con cartelas cuya imaginería menor realizará el escultor e imaginero gaditano Luis González Rey, que para este proyecto ha propuesto un programa iconográfico "donde se representará el servicio y auxilio de los ángeles, contando con escenas del Nuevo Testamento en el canasto en altorrelieve, del Antiguo Testamento en los respiraderos en bajorrelieves y cuatro cartelas adicionales que recogerán a los titulares de las sedes canónicas que ha tenido la corporación en su historia: San José, Beato Fray Diego José, San Severiano y Santa Catalina". La iconografía se completará con los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel, y el menor Uriel, en los laterales del canasto.

Estreno en 2027, "en el mejor escenario"

Avanza la cofradía del Huerto que va a iniciar ahora, una vez aprobado por el cabildo de hermanos, los trámites de validación por parte de la autoridad eclesiástica para poder iniciar la ejecución de este paso, que como es habitual será realizado en sucesivas fases a lo largo de los próximos años.

Su hermano mayor, Ignacio Robles, indica que "en el mejor escenario" el paso se estrenará en la Semana Santa de 2027 en fase de carpintería y con los nuevos candelabros incluidos también en el proyecto de Martínez Oliver.

Simulación de cómo quedaría el misterio del Huerto en el nuevo paso.

Para lograr este objetivo, el cabildo de hermanos decidió también el lunes poner a la venta el actual paso de misterio; una obra nacida en los talleres de Pérez Calvo y firmada por Fernández del Toro en 1967 que empezó a dorar Antonio Sánchez en Sevilla terminándose en los talleres gaditanos de Roquero, y que desde principios de este siglo viene siendo objeto de sucesivas intervenciones de ampliación de dimensiones, restauración, enriquecimiento de la talla y nuevo dorado. Actualmente, tenía ya completamente dorados el frente y la trasera del canasto, estando pendiente de continuar los trabajos con los dos laterales y con los respiraderos.