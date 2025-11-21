Empieza a tallarse el nuevo paso de María Auxiliadora de Cádiz

El nuevo paso de María Auxiliadora se estrenará en la procesión del 24 de mayo de 2027. Ese es el primer objetivo que se han marcado en Salesianos con respecto a estas nuevas andas que la Archicofradía y la comunidad salesiana acordaron ejecutar y que diseñara Mario Ramos.

Para hacer realidad este estreno, las dos entidades salesianas (comunidad y hermandad) han firmado el contrato con el tallista Felipe Martínez Oliver, que es también autor del paso de misterio de la cofradía del Prendimiento, recientemente finalizado en su fase de talla y en pleno proceso de dorado.

El compromiso adquirido con el tallista es que el paso estrene en mayo de 2027 toda la carpintería de la parihuela, la peana y los respiraderos. Y a partir de entonces, se sucederán las distintas fases de talla en los años siguientes hasta culminar con el paso ideado por Ramos Rodríguez para su posterior dorado e incorporación de los apliques de orfebrería contemplados.

Según el diseño, el paso concibe respiraderos con cartelas que representarán los sueños de San Juan Bosco (el sueño del camino de rosas, el de las dos columnas, el de los nueve años y el del paseo al Paraíso), los santos salesianos (Domingo Savio, Luis Versiglia, Miguel Rua y Leonardo Murialdo) y letanías lauretanas (en concreto el sol, la luna, la rosa mística, el espejo de justicia, la torre de marfil, la puerta del cielo, la estrella de la mañana y el arca de la alianza); canasto con una parte baja "con forma de pecho palomo al más puro estilo gaditano" y zona superior "compuesto de hojarasca en forma asimétrica que crece en volumen hacia la parte superior", incluyendo igualmente cartelas con motivos alusivos a los sueños de San Juan Bosco (el de la Divina Pastora, el del elefante, el del bolso de la Virgen y el del pañuelo de la Virgen, según precisa la corporación) y más santos salesianos (Luis Guanella, José Caffase, María Mazzarello y Calixto Caravario); y peana con forma de bombo, incorporando en las esquinas "grandes volutas con espejuelos".

La Virgen procesionaría sobre una nube plateada, escoltada por unos ángeles que portan faroles de plata inspirados en las torres de la Catedral y con una ráfaga detrás realizada en plata, oro y cristal, inspirada en la que llevaba María Auxiliadora en sus primeras salidas procesionales.

El nuevo Simpecado, en marcha

Boceto para un nuevo Simpecado de María Auxiliadora.

El anuncio del inicio de los trabajos en el futuro paso de María Auxiliadora se realiza en paralelo a los trabajos que ya se están acometiendo en el que será futuro Simpecado de la Archicofradía. Una pieza que también diseñó Mario Ramos y cuyas primeras piezas ya han comenzado a bordarse.

El bordador gaditano José Luis López Espigares, miembro de la corporación, de la que actualmente es su mayordomo, es el que se está encargando de realizar estos trabajos junto a un grupo de asociadas.