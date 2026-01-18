El Huerto inicia el camino

Ya lo dijo el hoy santo Juan Pablo II cuando quiso revisar el rezo de las estaciones del vía crucis. El principio estaba en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, en esa oración sufriente y suplicante que adelantaba todo lo que llegaría después: la traición (escenificada con un bes), la detención (aquí llamada Prendimiento), los juicios (que en Cádiz se pasea dando izquierdos el Miércoles Santo) y toda la Pasión, Muerte y Resurrección propiamente dichas. En el Huerto iniciaba el Papa santo el rezo de las estaciones, y en el Huerto inicia Cádiz su ‘Precuaresma’ de 2026.

El Señor orante protagonizó el viernes el primer acto, el que marca el camino que ya comienza y que esta semana se hará más patente aún con los altares, triduos y funciones del propio Huerto, de Ecce-Homo y no sabemos si de Las Aguas (que mucho tememos que tendrá que modificar la fecha de sus cultos). El traslado de la imagen al altar de cultos que celebró la cofradía del Jueves Santo es también el inicio del nuevo camino que la corporación quiere marcar en esta nueva vida iniciada hace ahora un año en la iglesia de Santa Catalina, su nueva sede canónica. Un camino al altar protagonizado por el Huerto que nos lleva a esa Semana Santa que desde ayer anuncia el cartel de Isabel Sola. No hay ya tiempo que perder.

Santa Cruz

Las imágenes de los efectos de la lluvia en la Parroquia de Santa Cruz (Catedral Vieja) de Cádiz / Julio González

El cierre de la Catedral Vieja ha supuesto una noticia muy grave para la comunidad parroquial y, sin duda, para las cinco cofradías allí radicadas. Pero en el lado bueno de la balanza hay que señalar la rápida respuesta que han tenido planteando alternativas para ‘mudarse’ temporalmente a otras iglesias y también para sus salidas procesionales. Esperemos que todas las planteadas sean confirmadas en la reunión del día 21.

Sin duda, este incidente va a originar una estampa del todo extraordinaria, como será el regreso de Las Aguas al Oratorio de San Felipe Neri, donde pasó buena parte de su vida y cuya marcha nos atrevemos a decir que no está del todo superada teniendo en cuenta el devenir de la cofradía desde entonces con dos sedes distintas. También regresará Medinaceli a San Francisco, y esperemos que los técnicos den viabilidad a la salida de Sanidad, Perdón y Santo Entierro desde Santa Cruz. De igual modo, confiemos también en que las propuestas para establecerse de manera provisional (Perdón en San Juan de Dios, Santo Entierro en el Rosario, Medinaceli en San Francisco, Las Aguas en las Reparadoras o San Antonio y Sanidad en Santiago) salgan adelante, para que los traslados se realicen lo antes posible y las hermandades puedan adaptarse a esta extraña Cuaresma y Semana Santa que tendrán por delante.

Santa Cruz (II)

Han querido poner de relieve las hermandades, y lo hacemos también nosotros hoy aquí, la positiva actuación del Obispado en este problema sobrevenido en Santa Cruz. En la reunión del miércoles dicen que quisieron destacar la agilidad en la actuación, la preocupación mostrada desde el Obispado y, sobre todo, la participación que han dado a las hermandades, además de las facilidades que a priori se van a dar para estos traslados de las hermandades. Dicen también que el administrador apostólico ha estado muy pendiente desde el primer momento a todo lo que acontecía en Santa Cruz. Los afectados hablan de una diferencia notable con respecto a tiempos pasados o situaciones anteriores. ¿Empiezan a cambiar las cosas por Hospital de Mujeres?

Catedral

Ojo, porque desde un primer momento se descartó la Catedral a cuentas de una exposición que se inaugurará a finales de este mes y que permanecerá hasta junio. Esta imposibilidad de utilizar el templo debe achacarse a la incompatibilidad del espacio expositivo con la presencia de los pasos de las cofradías afectadas. Y es por ello por lo que cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué va a pasar en Semana Santa si la lluvia, o cualquier otra incidencia, sorprende a una hermandad, o varias, y buscan refugio no por unos minutos u horas, sino para varios días, como de hecho ha ocurrido en estos últimos años? ¿No podrán quedarse este año pasos dentro?

EL DETALLE. Valiente, noble... y algo majara

Volver a meterse un capataz en un charco del que ya había salido, como es ponerse al frente del paso de misterio de Borriquita, sugieren dos cosas. O Quico Gallardo está majara perdido, o bien tiene unos grandes valores que lo definirían como persona y como cofrade, además de una valentía superlativa (que esa se le presupone por su profesión). Apostamos más bien por lo segundo, por lo que destacamos la implicación de este capataz que lleva más de 20 años paseando con absoluta dignidad y buen hacer al misterio de Sentencia y que tras intentar consolidar un proyecto en Borriquita ha vuelto en cuanto ha visto que la situación tornaba en grave. Le honra además que haya sido él quien ha lanzado el ofrecimiento, según comunicó la hermandad esta semana. Nuestra más absoluta consideración al bueno de Gallardo. Ojalá muchos más como él en las hermandades… y en la carga, donde tantos se pasan el año hablando pero casi ninguno, salvo Quico Gallardo, han arrimado el hombro. Nunca mejor dicho.