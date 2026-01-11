Arranca la 'Precuaresma' en Cádiz

La Navidad pone este domingo su punto y final con la celebración de la fiesta del Bautismo del Señor, aunque en algunos sitios (cada vez menos) se mantenga la tradición de dejar el Belén puesto hasta el 2 de febrero, Presentación de Jesús en el Templo (la Candelaria). Y la culminación de este tiempo abre la puerta de manera contundente al siguiente tiempo que preocupa y ocupa al cofrade, a la Cuaresma, que en los últimos tiene una cada vez más intensa y visible etapa que se ha dado en llamar Precuaresma y que este 2026 arranca con fuerza.

Ya ha comenzado, de hecho, el proceso de renovación de abonos de la carrera oficial. Y asistimos a una semana que será de enorme calado en cuestiones cofradieras. El próximo sábado, sin ir más lejos, será presentado el cartel que Isabel Sola ha concebido y pintado para anunciar esta próxima Semana Santa (una obra, dicen los que ya la han visto, cargada de símbolos gaditanos). Y antes que eso, este viernes tendremos el primer acto precuaresmal, que además supone un estreno: el traslado solemne del Señor Orante a su altar de cultos en Santa Catalina, una nueva apuesta del Huerto por enriquecer su vida interna en esta nueva realidad que está viviendo junto al Campo del Sur.

Este traslado abre la puerta de los primeros cultos precuaresmales, que llegarán la próxima semana de la mano de Ecce–Homo, el Huerto y Las Aguas, que coincidirán en esos días para dar luego paso a Sanidad o a La Cena.

Cartel anunciador del triduo de Ecce-Homo, un clásico de este mes de enero.

Además de cultos se convocan ya estos días los cabildos generales, algunos con puntos interesantes como la propuesta de Vera–Cruz, este viernes, para restaurar al Crucificado y aprobar el proyecto de restauración del retablo de Soledad que financiará al 100% la subvención de la Junta; o el cabildo del lunes en el Huerto donde la junta de Ignacio Robles presentará el proyecto de realización de un nuevo paso de misterio.

Todo esto por no hablar de los procesos en los que ya andan inmersas no pocas hermandades de reserva de túnicas para empezar a dar forma a los cortejos procesionales que en 75 días empezarán a recorrer la ciudad.

Acaba la Navidad y empieza la Precuaresma, que cada año en Cádiz viene con más intensidad y la agenda más cargada. Llega nuestro tiempo.

Santa Cruz

Las imágenes de los efectos de la lluvia en la Parroquia de Santa Cruz (Catedral Vieja) de Cádiz / Julio González

Mala, muy mala pinta tiene la Catedral Vieja, que se ha visto gravemente afectada por unas filtraciones que nunca antes habían aparecido de esa forma y en tantos puntos concretos del templo. A la espera de que el Obispado reaccione y de que empiecen a tomarse decisiones que supongan una solución que dé garantías y seguridad a la iglesia, el futuro de las cinco cofradías allí radicadas está absolutamente en el aire. Especialmente grave es para los casos de Las Aguas (que en dos semanas debe celebrar sus cultos) y de Sanidad (que los hará a primeros de febrero), aunque no menos grave para las otras tres cofradías que tendrán los cultos ya empezada la Cuaresma. Peor aún pinta la cosa si ante la situación sobrevenida las cofradías no pueden realizar desde allí su salida procesional en Semana Santa. Las primeras opciones que debieran contemplarse sería el traslado de las imágenes a otros templos de manera provisional, pero si cuando hay una sola cofradía por medio ya es una complejidad, a ver qué se hace con cinco hermandades distintas, y con poco más de dos meses por delante.

Santa Cruz (II)

Hay que recordar que el precedente más cercano, cuando la Catedral Vieja cerró para la fallida intervención con motivo de la celebración de Andalucía Barroca, hubo traslados de hermandades a San Francisco (Medinaceli), a San Juan de Dios (Sanidad), y a Santa María (Santo Entierro y Perdón), aunque Sanidad y Perdón procesionaron desde la Catedral. Ahora tienen como templo ‘aliado’ la Merced, por aquello de que comparten párroco (Rafael Fernández) y hay un evidente acercamiento entre ambas comunidades parroquiales y feligresías. Pero, en cualquier caso, habrá que esperar las reuniones y decisiones que puedan darse en estos próximos días. “El administrador apostólico ya está al tanto de todo”, advierten por Santa Cruz. Pues a Ramón Valdivia le toca lidiar su primer –que sepamos– envite grande como responsable de la diócesis. Suerte.

El Huerto

Ha sido toda una sorpresa el anuncio hecho por la junta de gobierno de plantear al cabildo de hermanos la ejecución de un nuevo paso. Demuestra el empuje que están teniendo las hermandades estos últimos años y hay que aplaudir (con todas las reservas a la espera de conocer el proyecto, boceto y detalles) la intención de “buscar la excelencia” que trasladan desde Capuchinos. Pero, al mismo tiempo, no puede más que lamentarse la cantidad de años y de esfuerzos económicos que se han destinado al actual paso, primero para ampliarlo y reformarlo, luego para dorarlo nuevamente y también para sustituir y modificar imaginería menor y otros detalles. A veces las cofradías pecan del hacer las cosas sin ton ni son, y eso luego pasa factura (nunca mejor dicho). Confiamos en que en esta ocasión las cosas se harán con más fundamento y con mejor criterio, para darle al Señor Orante el mejor paso posible y seguir creciendo el valor de nuestra Semana Santa. Ánimo en la aventura.

Vísperas

Imágenes de la procesión de la Virgen de los Dolores de Servitas en Cádiz / Lourdes de Vicente

Han conocido estos días las hermandades de Vísperas (Servitas, la Merced y Piedad) que sus cortejos podrán salir por la puerta principal de la Catedral y bajar la rampa en sus estaciones, al contrario que las cofradías de Semana Santa (que entran por la puerta principal y salen por Arquitecto Acero). Esta decisión adoptada por el Cabildo Catedral cambia la postura inicial, que obligaba a las hermandades a entrar y salir por Arquitecto Acero, en la defensa de que la puerta principal solo se abría en la Semana Santa propiamente dicha (es decir, a partir del Domingo de Ramos). Y con motivo de este cambio, las cofradías tienen ahora que fijar un nuevo horario, sobre todo las dos del Sábado de Pasión, que con este nuevo recorrido ganan en el acoplamiento para que el cortejo del Señor de la Humillación se coloque justo detrás del Nazareno de la Obediencia.

Desamparados

La hermandad ha culminado el proceso de presentación de candidaturas con una sola lista que prácticamente es una renovación de la junta actual, garantizando así la continuidad. El candidato a hermano mayor será José Antonio Pérez Álvarez, figurando la actual hermana mayor, Inmaculada Rivas, en la futura junta, al igual que José Rivas, Félix Rivas, Sonsoles Fernández, Jesús Miguel Garay, Pablo Fiusa, Alfonso Ortiz, Pablo Vidal y Alejandro Víquez. El 24 de enero celebrarán el cabildo de elecciones. Mucha suerte.