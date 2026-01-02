Comienza el proceso para adquirir sillas para la Semana Santa de Cádiz 2026

El calendario no da margen al descanso. Las fiestas de Cádiz se suceden entre sí, y la Navidad transcurre con los cinco sentidos, prácticamente, puestos en la siguiente celebración del calendario (el Carnaval que arranca el día 11 con el Concurso de Agrupaciones del Gran Teatro Falla), y con la mirada también situada ya a finales de marzo, cuando se celebrará la Semana Santa (el 29 de marzo será Domingo de Ramos). Nada más comenzar el año, el Consejo de Hermandades de Cádiz ha anunciado ya el inicio del proceso de renovación de abonos y de adquisición de sillas y palcos para la venidera Semana Santa de 2026.

Este próximo 7 de enero, en concreto, arrancará el proceso para la renovación de sitios de aquellos que disfrutaron de un abono en los palcos de la carrera oficial este pasado año. Esos usuarios de las localidades de San Juan de Dios, Catedral y Palillero tendrán desde el día 7 hasta el 31 de enero para renovar sus palcos en la plataforma digital que en los últimos años ha puesto en marcha el Consejo. Y aquellos abonados que prefieran hacerlo físicamente, podrán ir a la sede del Consejo entre el 3 y el 5 de febrero para formalizar esa renovación de palcos.

Además, el Consejo habilita un día (el 10 de febrero) para posibles cambios de aquellos abonados que prefieran disfrutar la Semana Santa desde un palco distinto al que tienen asignado en la actualidad, poniendo a la venta el 11 de febrero los palcos que estén disponibles porque los abonados del año anterior no hayan renovado sus localidades (ya que en 2025 se vendieron el 100% de los palcos disponibles).

En una segunda fase de este proceso de concesión de localidades de la carrera oficial se pondrá en marcha la renovación de los abonos de las sillas, a partir del 20 de enero y hasta el 8 de marzo de manera on line y del 10 al 12 de marzo en la sede del Consejo. El 16 y 17 de marzo podrán hacer estos abonados cambios y mejoras en la ubicación de sus sillas, abriéndose el 18 de marzo el período de adquisición de sillas para nuevos abonados, y comenzando el día 25 de marzo (Miércoles de Pasión) la venta de las sillas para días sueltos de la Semana Santa.

Leves subidas de precio

Con este calendario por delante, el Consejo ha fijado también los precios que tendrá la carrera oficial de 2026, que suben levemente respecto al año anterior. Mantiene así la tendencia el Consejo de ir paulatinamente incrementando los precios de sillas y palcos, en consonancia a la subida de precios que en paralelo tienen los distintos servicios y prestaciones que requiere el montaje y atención de la carrera oficial.

De este modo, las subidas oscilan entre 1 y 3 euros por silla, aunque también hay muchos casos en los que se ha decidido mantener inalterable las tarifas fijadas para 2025. Así, los abonados a los palcos pagarán unas cantidades que oscilan entre los 360 euros de un palco de 9 sillas en la plaza de la Catedral y los 206 euros de otro palco también de 9 sillas en la misma plaza, aunque en distinta ubicación (lógicamente). Por medio se situarían los palcos de 9 plazas de San Juan de Dios (329 euros), los de Palillero (310 euros), los de 6 sillas de San Juan de Dios (221 euros) y otros de la Catedral.

Por su parte, los abonos de sillas varían según la ubicación y la fila, con precios que van desde los 63 euros de las dos primeras filas de Candelaria hasta los 25 euros que cuesta una silla en la calle Arquitecto Acero. En este sentido, se ha decidido mantener los precios en esta calle, además de la plaza de San Juan de Dios, y casi toda la plaza del Palillero (salvo el entorno de la esquina con Montañés), subiendo los abonos 2 o 3 euros respecto a 2025 en el resto de ubicaciones de las sillas.

Aquellas personas que no quieran tener un abono para la Semana Santa pero sí quieran disfrutar de la carrera oficial algún día suelto, podrán adquirir sillas por precios que oscilan desde los 19 euros que cuesta el Jueves Santo y Madrugada en las dos primeras filas de Candelaria o en Montañés a los 3 euros que cuesta cualquier silla de toda la carrera oficial el Sábado Santo para ver la procesión del Santo Entierro.

Mejoras y cambios pendientes

Todo este proceso de sillas y palcos va a dar comienzo sin que el Consejo de Hermandades y el Ayuntamiento hayan cerrado aún las mejoras y cambios que experimentará la carrera oficial de cara a este año. Hay que tener en cuenta que la carrera oficial está experimentando un proceso de cambio en su itinerario, que ya en 2025 eliminó Nueva y Palillero, en paralelo a que se mejora paulatinamente el recorrido que sí parece asentarse.

En este camino, se están incrementando los palcos de la plaza de San Juan de Dios, donde ya este pasado año se trasladó la tribuna de autoridades, se mejoró notablemente la calle Nueva con las nuevas vallas ancladas al suelo, o incluso se estrenó una protección para la estatua de Moret. Para 2026 anunció el Ayuntamiento nuevas mejoras en la plaza de San Juan de Dios, así como la construcción de nuevos palcos en la plaza de la Catedral a ambos lados de la rampa, entre otras actuaciones pendientes como la posible creación de palcos en la plaza de Candelaria o en Arquitecto Acero, así como la posibilidad también estudiada de habilitar una grada en posibles puntos de la ciudad (como Arquitecto Acero, haciendo pantalla con el Campo del Sur, o en Palillero como final de la carrera oficial).