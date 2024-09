La carrera oficial de Cádiz tendrá cambios en 2025 y en 2026

La nueva carrera oficial de la Semana Santa de Cádiz dará paso, a su vez, a la transformación de una parte del trayecto que seguirán cubriendo todas las cofradías. Un trabajo que el Consejo realizará de la mano del Ayuntamiento, que ya hace meses se comprometió a asumir una serie de mejoras que se han propuesto en cuestión no de un año, sino de dos. Es decir, que la carrera oficial tiene asegurada importantes cambios en 2025 y en 2026.

Para este próximo año, dos son los puntos que sufrirán una notable remodelación respecto a lo que hasta ahora se ha visto. El primero, lógicamente, es la Plaza del Palillero, que ya no será cruzada por la totalidad de hermandades en dirección a Novena, sino que será el punto final sobre el que se abren cuatro posibles caminos (Columela a la izquierda, Javier de Burgos, Novena o Columela a la derecha).

Desde el Consejo se reconoce que aún no ha quedado definida la reordenación de esta plaza que en su día fuera punto neurálgico de la carrera oficial. Parece seguro que se mantendrán los palcos habilitados delante de la Fundación Municipal de la Mujer, siendo una de las posibilidades que el camino a la calle Novena tenga que hacerse no por la calle habilitada hasta la pasada Semana Santa, sino llegando hasta la esquina del Palillero con Columela, como ocurría antiguamente. De este modo, se habilitarían sillas en el resto de la plaza, que pudieran tener un precio bastante económico en compensación de esas cofradías que no procesionarían por Palillero al dirigirse directamente por Columela hacia la Plaza de las Flores o por Javier de Burgos.

Lo que sí parece claro es lo que va a ocurrir en San Juan de Dios. En primer lugar, se va a habilitar la segunda fila de palcos en el otro lateral de la calle central de la plaza, visto el éxito que tuvo esa ampliación de una segunda fila este año. Serán, en concreto, 30 nuevos palcos que tendrán todos capacidad para seis sillas.

A estos 30 palcos se sumarán 8 que se colocarán desde esa calle central hasta el edificio Amaya y que proceden del Palillero. Se trata de los que están situados en la acera donde se ubica el comercio Sfera, que a partir de 2025 no podrían instalarse en Palillero, sea cual hubiera sido la carrera oficial elegida, debido a que se sitúan sobre un transformador eléctrico que no puede quedar bloqueado en Semana Santa.

Frente a esos ocho palcos, ante la fachada del propio edificio consistorial, se habilitarán los mismos 14 palcos que en Palillero rodean a la tribuna de autoridades, completando así la transformación de San Juan de Dios en 2025.

A este cambio hay que sumar, como ya apuntó el Ayuntamiento, la instalación de vallas fijas en la calle Nueva, para impedir el desplazamiento que suele producirse por parte de los usuarios y que termina afectando al tránsito de los cortejos.

Los cambios de 2026

De cara a 2026, la intención que maneja el Consejo y el propio Ayuntamiento es que siga la construcción de palcos en San Juan de Dios, completando el espacio que quede libre delante del edificio Amaya y llevando también los palcos de la acera de enfrente hasta la confluencia con la calle Pelota, lo que dejaría todo el paso de cofradías flanqueado por palcos desde Moret hasta la calle Pelota. Además, en la plaza de la Catedral se realizarán nuevos palcos en los espacios vacíos que actualmente quedan a ambos lados de la rampa, mejorando también la estética de una plaza donde en la última Semana Santa no hubo una silla disponible al alcanzarse el 100% de la ocupación mediante abonos.

A todas estas mejoras quiere sumar el Consejo la posible remodelación de la plaza de Candelaria, que actualmente está en estudio para valorar las opciones que pueden plantearse con respecto al trazado y a la instalación de palcos.