Agotadas todas las entradas para las preliminares del COAC 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) sigue contando con la inquebrantable complicidad de los aficionados que apenas algo más de 24 horas después de la apertura de la venta de entradas de la fase preliminar del certamen de 2026 ha agotado todas las localidades para todas las sesiones.

Así lo confirman desde el Ayuntamiento de Cádiz, organizador del concurso del Gran Teatro Falla, que este domingo 21 de diciembre habilitó el despacho de ticket exclusivamente en un punto físico, el propio edificio del Consistorio gaditano, a las diez de la mañana, con el objetivo de fomentar el público local en las diferentes funciones.

Toda vez que la cola de aficionados se disolvió, cerca de las once de la noche, se activó la venta por internet de las entradas en la página web de Bacantix. Eso sí, cuando se produjo la posibilidad de comprar online ya se habían agotado las entradas para tres importantes sesiones, las de los días 11, 19 y 25 de enero.

De todas ellas, el día 19 de enero -función en la que debutan 'Los humanos' de Antonio Martínez Ares en el que se espera como el regreso tras un año de descanso del insigne coplero- fue la sesión que primero agotó el papel sobre las cuatro y media de la tarde. Pocos minutos después, desde el Ayuntamiento de Cádiz también informaron del aforo completo del primer día del certamen -una buena sesión con la comparsa de Argüez, Obregón y Bohórquez y las chirigotas del Sheriff y Shoniket3- y de la sesión del 25 de enero, en la que actúa la comparsa de Jesús Bievenido 'DESAS3'.

La fase preliminar del COAC 2026 comenzará el 11 de enero y se desarrollará hasta el martes 27 de enero. Un periodo en el que 123 formaciones de la categoría de adultos (18 coros, 53 comparsas, 45 chirigotas y siete cuartetos), 38 de infantiles (un coro, diez comparsas, 15 chirigotas y 12 cuartetos) y 18 de juveniles ((un coro, cinco comparsas, siete chirigotas y cinco cuartetos) se batirán el cobre en la escena del Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras dos días de descanso, se celebrarán los cuartos de final, del 30 de enero al 5 de febrero; las semifinales serán del 8 al 11 de febrero y la Gran Final del COAC 2026 será el 13 de febrero.

Las entradas para mayores sobrantes, el día de cada actuación

Fuentes municipales también confirman que se han vendido en buena medida las entradas destinadas a personas con problemas auditivos, visuales, mayores de 65 años y personas con movilidad reducida y/o diversidad funcional con discapacidad igual o superior al 65% que se ponían a la venta este lunes 22 de diciembre en la taquilla del Gran Teatro Falla.

Además, recuerdan que, como es habitual, las localidades que no se hayan despachado al cerrar la taquilla en esta jornada se pondrán a la venta en la taquilla del coliseo de la plaza Fragela el día de cada actuación.