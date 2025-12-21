Se abre la venta por internet de entradas de preliminares del COAC 2026

Una imagen de la cola para las entradas de la fase preliminar del COAC 2026.

La venta por internet de entradas para la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 comienza este domingo 21 de diciembre a partir de las 23.00 horas, según se ha informado desde el Ayuntamiento de Cádiz, organizador del certamen de coplas del Carnaval de Cádiz.

Así, toda vez que se ha terminado de atender a las personas que proseguían en la cola de la taquilla física, situada en el Consistorio gaditano, se ha decidido abrir el despacho online de localidades, que se puede realizar a través de la página web de Bacantix.

Hay que recordar que los tickets para disfrutar de la fase inicial del Concurso que se celebra en el Gran Teatro Falla se han puesto a la venta este mismo 21 de diciembre a las 10.00 horas en exclusiva en el punto físico situado en el Ayuntamiento de Cádiz, para así favorecer el acceso al certamen del público local.

El público gaditano parece haber respodido a la llamada ya que antes de las cinco de la tarde se agotaron las entradas para tres funciones, la de los días 11, 19 y 25 de enero.