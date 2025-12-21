Agotadas las entradas para tres sesiones de preliminar del COAC 2026

Desde las primeras horas de este lluvioso domingo 21 de diciembre son muchos los gaditanos y gaditanas que han acudido a las puertas del Ayuntamiento de Cádiz ante el anuncio de la apertura de venta de entradas para la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026. Venta que sólo se ha producido de manera física dando continuidad a la fórmula que se puso en marcha en cuartos del pasado año.

Fórmula que se ha comprobado como exitosa a la vista de que, hasta el momento de publicación de esta noticia, son tres las sesiones de preliminares del COAC que han colgado el cartel de no hay billetes y que contarán, previsiblemente, con un altísimo porcentaje de público local. Así, los días 11, 19 y 25 de enero han sido los predilectos por los primeros compradores.

De todos ellos, el día 19 de enero -función en la que debutan 'Los humanos' de Antonio Martínez Ares en el que se espera como el regreso tras un año de descanso del insigne coplero- ha sido la sesión que primero agotó el papel sobre las cuatro y media de la tarde. Pocos minutos después, desde el Ayuntamiento de Cádiz también se ha informado del aforo completo el primer día del certamen -una buena sesión con la comparsa de Argüez, Obregón y Bohórquez y las chirigotas del Sheriff y Shoniket3- y de la sesión del 25 de enero, en la que actúa la comparsa de Jesús Bievenido 'DESAS3'.

La taquilla ubicada en el Ayuntamiento de Cádiz, en la plaza de San Juan de Dios, y en la que se están despachando una media de 300 entradas por hora, continuará abierta hasta que haya personas en la cola para, después, si quedan entradas disponibles, comenzar la venta online a través de la web de Bacantix.