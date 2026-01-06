La cofradía del Huerto plantea hacer un nuevo paso de misterio

La cofradía de Oración en el Huerto está viviendo una nueva vida, desde que a finales del pasado año culminara su traslado a la iglesia de Santa Catalina despidiéndose así de la que había sido su sede canónica casi desde su fundación, la parroquia de San Severiano. Y este nuevo rumbo de la hermandad del Jueves Santo se quiere catapultar desde la junta de gobierno que preside Ignacio Robles con la revolucionaria propuesta que realizará a los hermanos en el cabildo general convocado para el próximo 19 de enero. La hermandad del Huerto quiere realizar un nuevo paso para el Señor Orante, un planteamiento que elevará a la aprobación de los hermanos en este próximo cabildo.

Asume así la cofradía, en caso de aprobarse la propuesta, un giro radical respecto al paso de misterio, que desde que comenzara el siglo XXI está inmerso en un largo proceso de reforma, ampliación, restauración y nuevo dorado. Fue precisamente la junta de gobierno que ya entonces presidía Ignacio Robles la que asumió con decisión el proceso de dorado que entonces se entendía como la parte final de esta 'transformación' de un paso que tallara en primera instancia Fernández del Toro en los años 60 del siglo pasado y que fue dorado en los talleres sevillanos de Antonio Sánchez en un proceso que culminó en Cádiz el taller Roquero.

De este modo, el paso ha estrenado en los últimos años el dorado del frontal (en la Semana Santa de 2019) y de la trasera del canasto (en 2022, al no haber procesiones en la Semana Santa de 2020 y de 2021 debido a la pandemia), en unos trabajos que realizó el taller de Moreno y Mateo, en Dos Hermanas. A raíz de esto llegó la última de las crisis, que desembocó primero en la destitución de toda la junta de gobierno y luego en un lento proceso que culminó con la marcha de la cofradía de San Severiano y su inicio en la antigua iglesia de Capuchinos, donde ha establecido su nueva sede canónica.

Ahora, cuando a priori tendría la hermandad que retomar este proceso de dorado del paso, la decisión que se va a plantear es comenzar el proceso de ejecución de un nuevo paso procesional para el misterio, buscando así -según trasladan desde la cofradía- "la excelencia" para la representación gaditana del Señor orando en el Huerto de los Olivos.

A priori, en el cabildo del día 19 se darán a conocer los detalles de la propuesta de la hermandad, tanto de la autoría de este nuevo paso como del diseño y los plazos que se marquen los hermanos para darle a la Semana Santa de Cádiz un nuevo paso procesional, que se sumaría a los ejecutados estos últimos años y a los que están actualmente en proceso de ejecución (caso de Las Penas, La Cena, Despojado, Prendimiento, Ecce-Homo, Columna, Nazareno o Siete Palabras).

'Nuevos' cultos para el Señor

La noticia de esta propuesta de realizar un nuevo paso procesional coincide con el estreno de un nuevo culto para el Señor de la Oración en el Huerto. Según ha comunicado la hermandad, la imagen que realizara Ramos Corona será trasladada este año de forma solemne desde su altar en Santa Catalina hasta el altar donde presidirá los próximos cultos de la hermandad. Este acto tendrá lugar el día 16 de enero a las 20.30 horas, realizándose durante el traslado unas meditaciones.

Según ha explicado la corporación viñera, el acto de traslado se realizará "en la oscuridad del templo, iluminado por los cirios del cortejo" en el que participarán "doce de los hermanos más antiguos de la corporación y el pregonero de la Semana Santa del año 2026", además de la junta de gobierno.

De este modo, la cofradía adelanta también sus cultos a la Cuaresma, como han hecho ya otras hermandades estos últimos años. Así, el triduo se anuncia para los días 22 a 25 de este mes de enero, manteniendo luego la hermandad el besamano al Señor el Miércoles de Ceniza así como convocando un vía crucis con la imagen que se celebrará el día 13 de marzo.