Borriquita vuelve a tener al mismo capataz en el misterio que dimitió en 2025

Rocambolesca jugada la que se ha dado en torno al paso de misterio de la cofradía de Borriquita de cara a la próxima Semana Santa. La hermandad ha anunciado el 'regreso' del capataz que ha estado al frente del paso estos últimos años (desde 2023 a 2025), Francisco José Gallardo, que había presentado su renuncia tras el Domingo de Ramos del pasado año.

Fue en mayo de 2025, al término de la Semana Santa, cuando Borriquita anunciaba que Gallardo no seguiría al frente del paso, habiendo presentado la dimisión junto con el también capataz Manuel García Requejo. Los problemas para configurar la cuadrilla y ciertas diferencias con respecto a los cargadores que estos últimos años venían incorporándose procedentes de Conil hacían poner punto y final a la apuesta de Gallardo por sacar a la calle este misterio.

Con un cabildo de elecciones de por medio, la cofradía anunciaba en octubre el nombramiento de los nuevos capataces: un tridente formado por Juan José Molina, Israel Ruz y Juan Antonio Rosa llevarían el misterio desde la salida hasta la mitad del recorrido; y los cargadores de Conil (agrupados bajo el nombre de Cuadrilla Águila) harían el regreso de este paso a la iglesia de San José, en extramuros.

La sopresa saltó hace unos días, cuando la cofradía comunicaba la renuncia de esa Cuadrilla Águila a salir este próximo Domingo de Ramos por una "propuesta de modificación de los acuerdos adoptados en el encuentro entre todas las partes implicadas y ante la imposibilidad de asumir dichos cambios".

Ha sido esta marcha de la cuadrilla que iba a portar el misterio durante la mitad del recorrido el detonante para el regreso de Francisco José Gallardo, que es también titular del paso de misterio de Sentencia y que según precisa la hermandad ha realizado un "ofrecimiento" que ha aceptado la junta de gobierno. De este modo, Gallardo se suma a ese equipo de capataces nombrado el pasado mes de octubre, volviendo a contar la hermandad con cuadrilla para el recorrido completo.