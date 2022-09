Exposición en la Catedral de Cádiz| Todos quieren a la Magna de cerca

La fila se retuerce en la plaza de la Catedral, zigzaguea, para dar cabida a tanta expectación; sin embargo, la llamada no cesa y la cola ya alcanza bien entrada Pelota. "¿A que llega a San Juan de Dios"?, ríen nerviosos dos chavales que dudan en si intentarlo o no... "Es que esto se corta a las cuatro y algo, quillo, nos vamos a poner pa ná...", disciernen a la altura de La Casa del Peluquero -¡de La Casa del Peluquero!- sobre su deseo de ver de cerca, muy cerquita, a los 17 pasos de misterio que esta tarde-noche de sábado se airearán por la ciudad en un evento que ya se vaticina como un hito en el mundo cofrade gaditano, la Magna 2022.

Y es que todos quieren ver de cerca a las imágenes que integran este especial desfile procesional con el que el Consejo de Hermandades y Cofradías de Cádiz se suma a la celebración de los 300 años del inicio de la obra de la Catedral. Y qué mejor que allí mismo, el interior de la principal seo de gaditana, para recrearse en cada detalle, en cada novedad, en cada destello de la riqueza patrimonial, historia y enjundia que encierran estos pasos y figuras. Eso mismo han debido pensar miles de gaditanos pero, también, cientos de turistas y visitantes que desde bien entrada la mañana formaron la dichosa cola en la que nuestros dos jóvenes amigos barajan meterse o no. ("que sí quillo, vamos a intentarlo...")

Hay cruceristas -el Costa Diadema, con capacidad para casi 5.000 pasajeros, presume en el puerto de Cádiz-, cofrades de toda la provincia, responsables políticos como el consejero de Cultura, turistas accidentales, vecinos infalibles (allí andaba Paquito, lejos de su plaza del Mentidero) y gaditanos, sin más, que con sus familias, en compañía o en soledad han acudido, cada cual, a su reclamo: la fe, la curiosidad, la novedad, el amor por la Historia...

Móviles en mano, cámaras al cuello, y palos -¡home, cómo no!- que no le falten a los fotógrafos aficionados a la estampa cofrade que parecen renacer desde la Semana Mayor anterior. Digo Semana Mayor porque así califica a estos días el presidente del Consejo de Hermandades, Juan Carlos Jurado, que bien sabe que septiembre no es fecha de Semana Santa pero que "lo vivido estos días en Cádiz", entre traslados, la presente exposición y la esperada Magna que comenzará pasadas las seis de esta tarde de sábado, "bien merece" el calificativo.

"Las expectativas de hoy día son súper interesantes y muy buenas. Desde que a las nueve de la mañana el Cabildo catedralicio abrió las puertas ya había un buen número de personas esperando y creo que ya esa primera visita era de 265 personas", confirma Jurado desde el interior de la Catedral de Cádiz mientras que fuera la cola no para de crecer.

No en vano, y en vistas de lo más fotografiado, nadie quiere perderse al Nazareno del Amor con la túnica morada o a Claudia Prócula brillando en el Ecce-Homo o, sin duda una de las cofradías que ha acaparado más instantáneas, al Prendimiento no sólo con su misterio al completo sino con la figura de un romano a caballo -cedido por Tres Caídas de San Fernando- que es la que los padres señalan a los niños con insistencia. Nadie quiere perderse ningún estreno. Todos quieren ser testigos. Todos quieren contemplar de cerca lo que en jornada vespertina atisbarán desde el reposo de una silla (si es uno de los afortunados que pudo comprar una de las más de 5.400 localidades puestas a la venta y agotadas desde hace días) o desde algún rincón disponible entre Catedral y San Agustín. Todos quieren a la Magna de cerca, y esta exposición, lo propicia.

"Creo que hoy es un día grande donde se puede ver el patrimonio de las hermandades expuesto en forma museística. Creo que la jornada merece esta acogida, que Cádiz ha estado a la altura y lo va a estar esta tarde y que ha amanecido un día precioso", se congratula Jurado que reconoce que las expectativas "se han desbordado". "Yo no me esperaba esta respuesta y esta cantidad de población flotante que hemos conseguido en Cádiz desde esta mañana", confiesa.

Y no le falta razón al presidente de los cofrades gaditanos. La ciudad bulle, late, a las terrazas de la plaza reina de la jornada, a pesar de estar constreñidas, prácticamente, a las fachadas de sus correspondientes bares, nos les faltan personas; y a las personas, no les falta alegría y ganas de celebrar su patrimonio. Quizás no todos conozcan el motivo, que es el tricentenario de la construcción de la seo el que origina y motiva al Consejo de Hermandades para dar forma a esta Magna, quizás se eche un poco de menos algunos paneles explicativos en la Catedral a este respecto, o quizás no, y se trate, simplemente de esto, de acercarse de manera intuitiva a ese algo inexplicable que nos mueve y nos conmueve. Llámelo fe, llámelo tradición o llámelo afán de saber, allá cada cual con sus sentires. El caso es que la Catedral está a rebosar, han visitado la cripta hasta quien no la ha pisado en su vida y Cádiz brilla en este final de temporada de verano que parece que vivirá otra jornada grande el próximo fin de semana con la competición deportiva SailGP.

¿Los chavales? Los chavales se metieron en la cola... Ojalá hayan entrado.