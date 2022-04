Cádiz recupera el latido de la Semana Santa

Han sido dos años de calles desérticas, de túnicas sin planchar, de capirotes sin hacer en la copistería de Carmelo, de parihuelas sin moverse del almacén; los dos años más distantes de la ciudad con unas imágenes que no ha visto y a las que tampoco ha podido besar, conformándose con contemplarlas más o menos cerca. Solo el tiempo sabrá medir las consecuencias que para las hermandades tendrá el parón de dos años que el Covid ha impuesto en 2020 y 2021. Pero es otro cantar; hoy, Domingo de Ramos de 2022, lo fundamental es que las cofradías de penitencia regresan a las calles de la ciudad, que Cádiz recupera desde hoy el latido de la Semana Santa. O desde el viernes, cuando el público inundó el centro para ver la salida de Dolores de Servitas.

Esta Semana Santa quedará grabada en la historia de la ciudad por ser la del reencuentro con los pasos, con la música de las bandas, con las devociones de cada barrio, de cada época histórica, de cada día. En los próximos ocho días volverán a vivirse momentos, estampas y emociones que permanecían adormiladas en el recuerdo, escenas que muchos no podrán disfrutar porque se marcharon en este paréntesis de tres años sin cofradías y que otros muchos verán por vez primera porque en la última Semana Santa o no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarla. Solo la meteorología volverá a ser la única responsable de que una cofradía se quede en casa, algo que a priori no ocurrirá hoy Domingo pero sí amenaza a Lunes y Martes Santo.

A la una y media de la tarde será cuando la Semana Santa gaditana de 2022 alce su telón, dando paso a una auténtica explosión de colores, olores, sonidos, sentimientos y arte que tomará la ciudad hasta el Domingo de Resurrección. La ausencia de dos años trae consigo, además, numerosas novedades e importantes estrenos que marcan la salida de las 30 cofradías que van a recorrer la ciudad.

Los horarios siguen inalterables y los itinerarios apenas se verán alterados respecto a la última Semana Santa, siendo la gran novedad de los recorridos la ampliación del número de palcos en la carrera oficial, que trae consigo el estrechamiento del pasillo de la plaza de la Catedral, entre Pelota y la rampa de subida al templo; un retoque que mejorará notablemente el paso de las hermandades por este punto.

Estos recorridos sí estarán acompañados, previsiblemente, por las mayores medidas de seguridad que se recuerdan en la Semana Santa de Cádiz; un trabajo liderado por el Ayuntamiento de José María González, que incrementa considerablemente el dispositivo de Policía Local garantizando la seguridad de los cortejos y del públicos que los contempla en la acera, y que aumenta también de forma destacada la cobertura de la atención sanitaria y del servicio de ambulancias que estarán a disposición de la Semana Santa en estos días.

También se ha encargado el Ayuntamiento estos días de preparar la ciudad, retirando aquellos cables que impedían el paso de una cofradía, procurando que no haya andamios que obstaculicen, podando los árboles o incluso reparando los numerosos baches y socavones de Acacias el mismo Viernes de Dolores para el paso, por ejemplo este mismo domingo, de las cofradías de Borriquita y Despojado.

De manera paralela a esta labor de la ciudad preparándose para la Semana Santa, como indican también las numerosas que en estos días se han ido apreciando en los balcones del centro, las cofradías han hecho también su tarea en silencio, casi sin notarse; en el interior de las iglesias, cada noche han ido tomando forma los pasos, altares andantes de las imágenes, que en la mayoría de casos ya están plenamente dispuestos para ir a la calle; y en las casas de hermandad se han ido conformando los cortejos conforme los hermanos solicitaban su sitio y retiraban su túnica.

En esa Semana Santa plenamente dispuesta para hoy habrá importantes estrenos, fruto de estos dos años sin salir. Y es que la pandemia no ha sabido frenar el celo de las hermandades por conservar el amplio y valioso patrimonio que la ciudad ha heredado, así como su afán por ampliarlo y enriquecerlo aún más.

Posiblemente el estreno más destacado de esta Semana Santa sea el del nuevo paso del Nazareno de Santa María, que saldrá a la calle con el canasto completamente tallado, con el frontal dorado y con la primera de las cartelas, también en la delantera del paso, culminada; una majestuosa obra que ha salido del reconocido taller de Hermanos Caballero (que talla así su primer paso para Cádiz) y que se completará con cartelas de Encarnación Hurtado, con nuevos faroles en las esquinas (pendientes de que la hermandad decida su diseño) y de caídas bordadas.

En materia de pasos procesionales, no son menos importante los estrenos que presentará en la calle la cofradía del Prendimiento, que saldrá con los respiraderos casi culminados, a falta de los paños traseros de los dos laterales, en un proyecto que va a dar otro gran paso -y muy personal- a la Semana Santa; la cofradía de Las Penas, que estrena el dorado de todo el frente del paso reafirmando la contundencia del trabajo de Juan Carlos García e Isabel Mariño; el Despojado, que presenta por primera vez el misterio completamente acabado (sacando a la calle las imágenes de los dos ladrones y el romano que los acompaña) y el canasto del paso igualmente culminado respecto a talla (de Manuel Oliva) e imaginería menor con su policromía (de Miguel Ángel Caballero) y con los atributos de plata (del orfebre Manuel Casiano); La Cena, que retoma el dorado del canasto con la mitad delantera del canasto lateral izquierdo; o Columna, que además de seguir con el dorado, que este año se centra en los candelabros, inicia la incorporación de unos ángeles portando los elementos de la Pasión cuya primera pareja lucirá el frontal del paso este año, obra de Luis González Rey.

A las tres nuevas imágenes del misterio del Despojado se le suma también este año otra nueva imagen, la del romano de la cofradía de Sentencia, una obra del gaditano José María Hoyo que sustituye al soldado del misterio.

Los cortejos también incorporan destacadas novedades, como las nuevas insignias de Ecce-Homo (Simpecado), La Cena (una bandera dominicana y otra eucarística), Las Aguas (banderín conmemorativo de su 75 aniversario), Sentencia (ciriales y varas), Huerto (una nueva bandera en los tramos de la Virgen) o Caído (varas).

Y novedades hay también, muchas, tanto en la música como en la carga. La más destacada es la que se disfrutó el viernes con la presencia de la banda del Maestro Tejera en la ciudad, procesionando tras Dolores de Servitas. Más de la mitad de las cofradías que llevan música tras sus pasos estrena este año acompañamiento musical, y también se estrenan al frente de los pasos muchos capataces; hoy mismo, sin ir más lejos, son cuatro los que mandan por primera vez los pasos del misterio de Borriquita (Gerardo Navarro), el de La Cena (Óscar Jiménez) y los dos de Las Penas (José Antonio Casamitjana en el Señor y Javier Gómez Pastoriza en el palio).

Después de tres años de espera, un período en el que el tiempo se ha detenido en la ciudad pero no en el interior de las iglesias y las casas de hermandad, las imágenes devocionales de la ciudad regresan desde hoy a las calles. La Pasión vuelve a desarrollarse hoy con Cádiz como escenario. Las cofradías recuperan este Domingo de Ramos aquello que les da sentido, sus salidas procesionales; y la ciudad recupera el latido de la Semana Santa que revivirá a la una y media de esta tarde en la iglesia de San José.