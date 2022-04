La Semana Santa de Cádiz, más segura que nunca

La Semana Santa de 2022, además de ser la del regreso de las cofradías a la calle, va a ser la que sume más medidas de seguridad para el normal discurrir de los desfiles procesionales. La Policía Local y Protección Civil están ultimando una labor de coordinación que incluye importantes novedades que en la noche del lunes fueron trasladadas a hermanos mayores y fiscales en una reunión de coordinación que ya de por sí supone una importante novedad, pues no se había celebrado nunca.

Los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad tendrán un punto de trabajo que han denominado Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL), desde el que habrá un control exhaustivo del desarrollo de cada jornada de la Semana Santa y especialmente de cualquier incidente que surja. Además, otra importante novedad es que durante toda la Semana Santa habrá un mando policial disponible las 24 horas; un avance que para el Consejo de Hermandades es vital por cuanto tendrán acceso directo con un responsable con capacidad para la toma de decisiones, algo que hasta ahora no ocurría. “Antes no había nadie expresamente al mando, y teníamos que andar llamando por teléfono, pidiendo favores a responsables que no estaban en el turno y demás”, aclara el presidente del Consejo, Juan Carlos Jurado.

Esa labor de coordinación lleva semanas, o meses, recorriendo el camino hasta llegar al Domingo de Ramos. En este sentido, la Policía Local ha iniciado hace días una ronda de contactos y reuniones con todas las hermandades de penitencia para conocer de primera mano las incidencias relacionadas con sus salidas, los posibles problemas o puntos negros del recorrido y demás cuestiones. Además, cada cofradía designará a un responsable último cuyo contacto telefónico tendrá la Policía a la hora de contactar ante posibles incidencias o situaciones sobrevenidas en relación al día de la salida.

Vinculado a esto, destaca igualmente la novedad de la creación de un grupo de trabajo mediante la plataforma telefónica WhatsApp en la que estarán los responsables de las cofradías de cada jornada, los miembros del Consejo y los mandos policiales y de Protección Civil, para coordinar de manera conjunta cualquier incidencia (como puede ser un retraso horario a causa de la lluvia o un cambio inesperado de itinerario por algún obstáculo de última hora, por citar dos ejemplos).

En la reunión de la Policía Local con hermanos mayores y fiscales se repasaron aquellos puntos a priori más conflictivos de cada jornada, protagonizados de manera especial por el cruce de hermandades o por cortes llamativos o prolongados del tráfico; garantizándose en todos los casos la necesaria cobertura policial. Al igual ocurrirá con los tapones que suelen originarse al principio y final de la carrera oficial, o con otros puntos especialmente sensibles.

Todas estas medidas se trasladarán a la Junta Local de Seguridad que en los próximos días debe celebrarse en torno a la Semana Santa, para concretar también la implicación de la Policía Nacional y de otros cuerpos en el desarrollo de los desfiles procesionales. En este sentido, desde Policía Local se ha trasladado a las hermandades el incremento en un 30% de la plantilla policial que estará al servicio de las procesiones.

Al mismo tiempo, el aumento en la seguridad de la Semana Santa se suma a la ampliación que el Ayuntamiento también ha asumido respecto a la atención sanitaria, con el aumento del número de ambulancias y de la cobertura de las mismas (en este caso no ya solo para la Semana Santa, sino para el resto de procesiones de Gloria y extraordinarias que acontezcan en la ciudad durante el año).

Sobre esto último, en la reunión del lunes se informó a los responsables cofradieros de la existencia de un patrullero de Policía Local dotado de desfibrilador para una actuación inmediata en caso que fuera necesario. Una medida que se suma a la colocación de diversos extintores a lo largo de la carrera oficial, en puntos que estarán debidamente señalizados a partir del Domingo de Ramos.