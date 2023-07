Un verano optimista para la hostelería de San Fernando

La hostelería de San Fernando afronta un verano con buenas perspectivas y se muestra optimista de cara a estos meses, sin restricciones, con una cierta bajada de precios y las ganas de la ciudadanía de disfrutar.

El presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), Juan López, reconoce que el colectivo recibe la temporada estival con buenas sensaciones. "Afortunadamente ya quedaron atrás los veranos de la pandemia, aquellos en los que las restricciones horarias y de aforo dejaron en situación de extrema vulnerabilidad a nuestro sector y en los que a algunos compañeros no les quedó otra que echar la baraja", recuerda.

"Todos estamos deseando vivir un verano con total normalidad sin ningún tipo de restricciones. Todos esperamos que sea un verano muy bueno", resume el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de San Fernando (Acosafe), Alfonso García, que es responsable de Hisafe, su sección de hostelería. "Creemos que va a ser mejor que el año pasado que ya fue bueno", adelanta.

El pasado verano ya supuso un claro punto de inflexión, admite también Asihtur, porque "la clientela estaba deseosa de volver a sus bares y restaurantes favoritos", pero se vieron afectados por "nuevos problemas que complicaron la total recuperación del sector, como la inasumible y desorbitada subida de luz, gas y carburantes y una inflación que encarecía mucho las materias primas".

Este año, aunque los precios siguen estando altos, hay costes que se han ido moderando "y las ganas de nuestra clientela de disfrutar de nuestros establecimientos permanecen afortunadamente inalterables". Por eso las expectativas son buenas, porque si nada se tuerce "deberíamos empezar a ver de una vez por todas la luz al final de un túnel que se nos ha hecho eterno en estos años", apunta López. "Aunque parece que la inflación se ha calmado y se nota una cierta bajada, quizás algo en el aceite, la luz y el gas siguen elevados y los productos se han encarecido y no van a bajar", considera Alfonso García que resulta muy gráfico en su explicación: "Si en esta ocasión se ha encarecido cuatro veces más de lo normal un producto, apenas ha bajado dos veces".

Con todo, los hosteleros ya vislumbran un buen recorrido estival. "Se está notando ya. Las terrazas se ven por las noches llenas. Se nota que ya han dado las vacaciones en los colegios y que la gente sale más y que el turismo ya ha comenzado a venir. Los negocios perciben una subida de ventas, con sus terrazas y veladores repletos", asegura García, que menciona los eventos que también redundan en beneficio de los establecimientos.

En concreto, el responsable de Hisafe hace referencia a que la Feria del Carmen permanezca todavía en el Parque Almirante Laulhé, porque la fiesta contagia a toda la zona centro de la ciudad y sus locales –tanto comercio como hostelería– se aprovecha de ello. "Trae mucho público al centro", señala. A eso suma que a partir del 7 de julio la entidad organiza una nueva ruta de la caballa que se extenderá hasta el 18 de julio con la participación de hasta 23 negocios hotelero.

El presidente de Asihtur destaca además el creciente papel protagonista que la hostelería isleña ha ido desempeñando como uno de los ejes del turismo de San Fernando. "Cada vez son más lo visitantes que llegan La Isla para disfrutar de las propuestas de sus hosteleros y de iniciativas como las rutas que organizamos. Nos alegramos de que la gastronomía isleña sea sinónimo de calidad y un motivo de peso para elegir visitar San Fernando. Seguiremos trabajando para reforzar ese atractivo turístico", comenta.

Ramón Morales, del restaurante La Ceterilla, reconoce que "la gente tiene ganas" por lo que las previsiones de este negocio y de otros son buenas para estos meses de verano. "Nuestro nuevo cocinero se ha alzado con un primer premio y un segundo premio en los últimos concursos gastronómicos de las rutas organizadas y se nota que ha llamado la atención", desvela.

A eso suma la programación de conciertos de grupos locales que ha preparado con la implicación de la Concejalía de Turismo, y que con una plaza grande permite a la gente bailar, y que el establecimiento también gestiona las visitas al molino de mareas del Zaporito, lo que aporta más alicientes. "San Fernando en general se ha convertido en referencia", valora.

Una visión más pesimista tiene Jesús González, del establecimiento La Flamenquita, situado en la calle Las Cortes, una zona de copas de primer hora de la noche, y que aleja la situación de La Isla de la que pueden disfrutar otros puntos turísticos de la provincia, en auge, como Vejer y El Palmar, Conil, la Barrosa o Cádiz, cuyas expectativas son muy buenas cada verano. "En San Fernando el turismo es una asignatura pendiente", lamenta. En esta fecha se vive, expone, del cliente local y de quienes viven fuera y regresan a su tierra de vacaciones. "Pero no hay turistas", matiza. Eso hace que en su negocio no se pueda plantear poner las copas a los precios que se manejan en otros enclaves. "El bolsillo del isleño no lo soportaría", asume.

El ocio nocturno, advierte, se está desplazando hacia Bahía Sound, por la oferta que tiene de conciertos, restauración, terraza y ahora piscina, y eso va a afectar a los negocios isleños de todos los servicios, augura muy pesimista en este sentido. "Hay algunos que ya han cerrado, como Nómada", pone de ejemplo.