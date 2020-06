Unanimidad en torno a la propuesta de colocar toldos en las calles peatonales y comerciales de San Fernando

La propuesta del PP de San Fernando para colocar toldos en las principales calles peatonales y comerciales de La Isla no solo ha conseguido el apoyo unánime del pleno en la sesión ordinaria de junio que se celebra en la mañana de hoy sino que incluso ha sido ampliamente compartida por todas las formaciones representadas en la Corporación Municipal, que se han referido a ella como "una buena idea".

El gobierno municipal ha afirmado incluso que lleva tiempo estudiando y trabajando en la posibilidad de implantar un sistema de toldaje o cubrición adecuado para las zonas clave del centro.

El portavoz del grupo popular, José Loaiza, se ha referido a esta iniciativa que otras muchas localidades han implantado con éxito en sus centros comerciales para combatir el calor y las muchas horas de sol con las que tienen que lidiar. Se trata, ha explicado, de hacer más atractivas estas calles y, por ende, de ayudar a la reactivación económica del comercio y la hostelería, sectores que se han visto especialmente golpeados con la crisis del Covid-19.

Durante el debate se han planteado cuestiones como la necesidad de preservar el patrimonio privado y no dañar las fachadas, la visibilidad a los vecinos que restarían estos toldos o la necesidad de que fueran sistemas capaces de lidiar con el fuerte viento de levante que con tanta frecuencia azota a La Isla. De ahí que se haya insistido al equipo de gobierno en la necesidad de ponerse en marcha sin mayor dilación con la realización de amplios estudios técnicos.

"Lo suyo sería que estuviera para este verano, pero si no es posible que al menos pueda ser realidad el año que viene", ha afirmado el portavoz de los populares de San Fernando.

Otra cuestión que ha salido en el debate de la moción ha sido el coste de dichos toldos y la manera de afrontar su financiación. "No superaría los 250.000 euros", ha dicho Loaiza. Desde Podemos, no obstante, el concejal Ernesto Díaz ha abogado por estudiar formas de copago para que el coste de dichos toldos no recayera en exclusiva sobre el Ayuntamiento, algo que -sin embargo- no ha gustado al resto de formaciones, que han aludido a la precaria situación en la que comerciantes y hosteleros están tras la crisis del Covid-19.

Desde AxSí, Fran Romero, ha abogado por la búsqueda de subvenciones de otras administraciones para hacer frente a este coste. No obstante, desde el gobierno municipal, Conrado Rodríguez, ha defendido su ejecución directa por parte del Ayuntamiento.

Otras mociones propuestas por el grupo popular, como la elaboración de app para turismo o la bonificación del taxi para el colectivo de las personas con discapacidad también han sido aprobadas. La primera de ellas por unanimidad y la segunda con la abstención de los partidos del gobierno, PSOE y Cs.