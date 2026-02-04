Unanimidad ante el penoso estado de la calle Lope de Vega en San Fernando

El mal estado de la calle Lope de Vega -o Comedias- afloró en el debate del Pleno que la Corporación Municipal celebró el pasado viernes gracias a la moción que presentó el grupo político de VOX y que defendió el concejal Ángel Aparicio. El propósito de la formación -como viene haciendo en cada sesión plenaria con los puntos críticos de la ciudad- no era otro que señalar el absoluto deterioro de la calzada para instar al gobierno municipal a tomar medidas al respecto.

Y lo cierto es que consiguió que se aprobara la propuesta por unanimidad. De hecho, el grupo socialista ni siquiera tomó la palabra para intervenir. Y tanto PP como AxSí no solo mostraron su apoyo a la moción de VOX sino que aprovecharon para referirse a la citada calle Lope de Vega como un ejemplo más de lo que pasa en otras muchas barriadas de la ciudad, donde el deterioro de las calles -denunciaron- hace mella por la falta de inversión y de mantenimiento del Ayuntamiento de San Fernando.

Claro que, a tenor del resultado de la votación, existe un acuerdo unánime con respecto al penoso estado de la calle, para que la moción se materialice efectivamente en la renovación integral de la calle -no parece que haya otra solución posible- tendrá que ser asumido con decisión entre los compromisos del gobierno municipal. Hay, de hecho, todo un cajón lleno de mociones aprobadas por unanimidad que aguardan su puesta en marcha.

Calle Lope de Vega (Comedias), en San Fernando / D.C.

Aunque el caso de la calle Lope de Vega tiene sus peculiaridades, como apuntó en sus intervenciones el edil Ángel Aparicio. La primera, que no solo se trata ya de una cuestión de mantenimiento urbano sino de una grave cuestión de seguridad vial, tanto para los vehículos que circulan por esta vía como para los propios peatones, dado el riesgo que existe de tropezar y de caerse. cualquiera que haya pasado por esta céntrica vía -ya sea en su vehículo o andando- habrá podido experimentarlo en primera persona.

Y la siguiente es que la calle en cuestión, a pesar de que no reúne las condiciones, ha asumido el papel de eje transversal que permite cruzar por la calle Real semipeatonalizada, de manera que se convierte en paso obligado para conectar la avenida León Herrero con la San Marcos y la Ronda del Estero. Y eso supone un volumen de tráfico rodado diario muy importante, que difícilmente puede aportar en la situación en la que se encuentra. El deterioro de la solería va a más por semana.

No se mencionó en el Pleno, si acaso se hizo solo de pasada. Pero el problema de la calle Lope de Vega no es, precisamente, nuevo. Arrastra ya varios años así, lo que se antoja algo incomprensible habida cuenta de que dicha calle se remodeló en su totalidad en el año 2012. Es decir, que apenas han pasado 13 años de aquella intervención urbana, que además empezó a hacer aguas casi de inmediato. Una situación que los vecinos soportan con estoicismo pero también con suma indignación.