VOX reclama a Cavada que actúe para que la estación de bombeo de la barriada Bazán de San Fernando entre en marcha

Operarios municipales, trabajando en la carretera de la Carraca, junto a la barriada Bazán, en una imagen de archivo.

El grupo municipal VOX en el Ayuntamiento de San Fernando exige al Gobierno socialista que tome medidas “para poner en marcha de una vez la estación de bombeo” de aguas residuales (EBAR) situada frente a la intersección de la calle Cantabria con la carretera de la Carraca, una infraestructura que Zambrano considera “clave para evitar las recurrentes inundaciones que sufre la barriada Bazán”.

El portavoz de VOX en San Fernando, Carlos Zambrano, señala que “tras demasiados años de espera”, esta infraestructura por fin está finalizada, pero sigue sin poder entrar en servicio por la falta de suministro eléctrico. “Se ha realizado una inversión importante por parte de la ciudad, pero los vecinos de la barriada Bazán continúan padeciendo inundaciones y perjuicios constantes”, lamenta Zambrano.

De este modo, la estación de bombeo lleva meses pendiente de la acometida eléctrica, por lo que el portavoz de VOX denuncia que tras los retrasos en las obras, “ahora nos enfrentamos a la burocracia y lentitud de otras administraciones para ciertas autorizaciones, trabajos y suministro eléctrico, el cual, a su vez, está pendiente de que la empresa suministradora Endesa obtenga autorizaciones y traslade el cableado aéreo que transcurre por las inmediaciones”.

El portavoz de VOX, Carlos Zambrano. / Vox San Fernando

Ante esta situación, para Carlos Zambrano, “se hace necesario que Patricia Cavada inste de manera contundente a las administraciones implicadas y a la empresa suministradora para que actúen ya y que se den los permisos y suministro necesarios para poner en marcha la estación de bombeo”.

Por todo ello, el grupo municipal VOX exigirá en el próximo Pleno municipal que desde la Alcaldía se requiera a las administraciones implicadas y a la empresa suministradora, la cual “debería facilitar a la ciudad información detallada y actualizada sobre la situación de tales trabajos y gestiones, tan necesarias para poner en marcha de una vez la estación de bombeo”.

Además, según Zambrano, “se les debe advertir de que, en caso de ser negligentes o pasivos a los requerimientos, estarán perjudicando a la ciudad y especialmente a los vecinos de la barriada Bazán, impidiendo la prestación de un servicio público esencial con repercusión y perjuicio económico y moral en la población.