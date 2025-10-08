Intervención en los husillos y el alcantarillado de la Bazán a requerimiento de los vecinos: temen inundaciones con las lluvias

Operarios municipales de los servicios de alcantarillado han intervenido este miércoles en la puesta a punto de las redes y husillos de la barriada Bazán tras la petición que en este sentido se había registrado por escrito en el Ayuntamiento de San Fernando desde la asociación de vecinos habida cuenta de que estaban "ciegos o atascados". El colectivo temía que volvieran a repetirse las habituales escenas de inundaciones con las próximas lluvias de otoño.

La zona, de hecho, es una de las que están catalogadas como especialmente "vulnerables" ante las frecuentes incidencias que se registran con precipitaciones de cierta intensidad, especialmente en las proximidades del puente del Gran Poder y en el interior de algunos de los patios de los bloques de viviendas. De ahí que apremiara al Consistorio a intervenir.

La asociación de vecinos Bazán, no obstante, ha sido también la primera en publicar a través de las redes sociales la actuación que el Ayuntamiento ha llevado a cabo en respuesta a su requerimiento y en trasladar su agradecimiento.

"Pronta repuesta de la Delegación de Medio Ambiente a nuestras peticiones de limpieza de husillos y alcantarillado en previsión a posibles lluvias", afirma en un post, en el que resalta igualmente el interés mostrado por el concejal Javier Navarro, responsable del Ciclo Integral del Agua en el Ayuntamiento isleño.

Además de la limpieza de husillos e imbornales, la asociación de vecinos de la barriada Bazán había trasladado al Ayuntamiento de San Fernando otra petición por escrito: la desratización y la fumigación del barrio ante la elevada presencia de ratas y cucarachas que sufre y que han ocasionado múltiples quejas de los vecinos "que recibimos todos los días y comprobamos por nosotros mismos", exponía el colectivo.

Además, pedía también una revisión del estado de todo el alumbrado público que se reparte por la barriada ante la gran cantidad de farolas apagadas que hay "no solo en las zonas viarias sino también en los túneles de entrada a los bloques".