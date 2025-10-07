Vecinos de la barriada Bazán piden en San Fernando la limpieza de husillos y de las redes de alcantarillado ya que están "ciegos o atascados"

Operarios de los servicios municipales de San Fernando, trabajando en la carretera de la Carraca, junto a la barriada Bazán, tras una de las intensas precipitaciones del pasado mes de marzo

La asociación de vecinos Bazán ha solicitado por escrito al Ayuntamiento de San Fernando la limpieza de las redes de alcantarillado, imbornales y husillos de la barriada "ya que muchos están ciegos o atascados". Dicha petición se cursa iniciado ya el otoño ante la previsible llegada de lluvias de cierta intensidad.

Cabe recordar que la zona más próxima al puente del Gran Poder, así como algunos de los patios interiores de los bloques de viviendas de esta barriada, constituyen una de las zonas de la ciudad catalogadas como especialmente "vulnerables" a las inundaciones. De hecho, las incidencias en la zona suelen ser habituales cada vez que llueve con cierta intensidad. De ahí la petición del movimiento vecinal, que pide "una limpieza general para evitar inundaciones, como estos últimos años en la barriada".

A finales del pasado mes de agosto, el Ayuntamiento informaba de la puesta en marcha de una campaña de la mano de la concesionaria del servicio de alcantarillado para preparar la ciudad y adecuar "el sistema de drenaje urbano" de cara a la próxima temporada de lluvias. Dicha actuación contemplaba la intervención en los más de 9.000 imbornales existentes en San Fernando, así como en la red de aliviaderos y estaciones de bombeo, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de evacuación de aguas pluviales y reducir al máximo las incidencias derivadas de episodios de lluvias intensas.

Denuncian ratas y cucarachas en la barriada

No obstante, la limpieza de husillos e imbornales no es la única petición que la asociación de vecinos de la barriada Bazán ha trasladado al Ayuntamiento de San Fernando. En otro escrito al que también ha dado registro en el Consistorio pide la desratización y la fumigación del barrio ante la elevada presencia de ratas y cucarachas que sufre y que han ocasionado múltiples quejas de los vecinos "que recibimos todos los días y comprobamos por nosotros mismos", expone la asociación.

Además, pide también una revisión del estado de todo el alumbrado público que se reparte por la barriada ante la gran cantidad de farolas apagadas que hay "no solo en las zonas viarias sino también en los túneles de entrada a los bloques".