Hay que limpiar 9.000 imbornales para preparar a San Fernando de cara a las lluvias

El Ayuntamiento de San Fernando ha informado de la puesta en marcha de la campaña de limpieza de imbornales que habitualmente se lleva a cabo en estas fechas con la empresa concesionaria de los servicios de agua y alcantarillado, Hidralia.

La actuación, que se acomete todos los años a finales de verano, tiene por objeto preparar la ciudad y adecuar "el sistema de drenaje urbano" de cara a la próxima temporada de lluvias.

Desde el gobierno municipal, en este sentido, se ha subrayado la importancia de esta actuación habitual "ante los episodios climáticos extremos como la DANA registrada el pasado año y teniendo en cuenta la creciente virulencia con la que se manifiestan fenómenos meteorológicos como las lluvias torrenciales, los fuertes vientos e incluso los incendios".

La iniciativa contempla la intervención en los más de 9.000 imbornales existentes en San Fernando, así como en la red de aliviaderos y estaciones de bombeo, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de evacuación de aguas pluviales y reducir al máximo las incidencias derivadas de episodios de lluvias intensas.

Este plan de trabajo, que se desarrolla cada año de manera preventiva antes de la llegada del otoño, "adquiere ahora una relevancia aún mayor en un contexto marcado por el cambio climático, que provoca precipitaciones cada vez más intensas y extremas", insiste el ejecutivo. Las fuertes lluvias, de hecho, ocasionaron numerosas incidencias en la ciudad -y especialmente en las zonas más vulnerables- durante el mes de octubre del año pasado.

Los trabajos de limpieza y adecuación, que el Ayuntamiento lleva a cabo a través de los servicios contratados a Hidralia, se extenderán hasta el próximo mes de octubre y abarcarán toda la red de alcantarillado. Esta campaña extraordinaria se suma a las labores de mantenimiento ordinarias que se ejecutan durante todo el año, con especial atención a las zonas más vulnerables de la ciudad. Entre ellas se encuentran las redes de San Onofre y San Marcos, el puente del Gran Poder, la Venta de Vargas, así como Bazán, Pery Junquera o el Callejón de la Marina, entre otras.

Dentro de esta planificación, se refuerza también la limpieza y desbroce de los canales de los aliviaderos, especialmente en los situados en el Parque del Oeste y en el Parque de Bomberos, con el objetivo de garantizar la adecuada evacuación de las aguas pluviales y disminuir el riesgo de inundaciones.

Puesta a punto de las estaciones de bombeo

Del mismo modo, se están ejecutando actuaciones en las 20 estaciones de bombeo de aguas residuales y pluviales de la ciudad, que desde comienzos de año reciben un mantenimiento periódico. Entre las principales instalaciones objeto de esta campaña destacan las de Venta de Vargas, Pery Junquera, Zaporito, Milagrosa y San Carlos, que deberán estar plenamente operativas para los meses de otoño.

El Ayuntamiento de San Fernando y la empresa concesionaria recuerdan además a la ciudadanía la importancia de hacer un uso responsable de los sistemas de alcantarillado domésticos, evitando prácticas que provocan incidencias y averías en la red general. En este sentido, se subraya la necesidad de no arrojar toallitas húmedas al inodoro, ya que estas generan atascos tanto en la red de alcantarillado como en las estaciones de bombeo, comprometiendo su eficacia, originando averías y aumentando los riesgos en episodios de lluvia.