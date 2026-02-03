La eterna crisis del Mercado Central, a debate en el Pleno: "¿Por qué el de Chiclana es una locura y el de San Fernando no?"

La eterna crisis en la que desde hace años parece instalado el Mercado Central de San Fernando volvió al Pleno el pasado viernes en forma de una moción defendida por el grupo municipal popular que, una vez más, se hacía eco de la inquietud de los detallistas ante la decreciente actividad que registra esta plaza de abastos de la localidad y para poner de manifiesto su preocupación ante el futuro que cada vez se presenta más negro para estas instalaciones.

Hasta tres cuartas partes de los puestos -según el dato que la portavoz del PP, María José de Alba, puso sobre la mesa- están cerrados, "lo que proyecta una imagen de abandono, reduce la oferta comercial y disuade a posibles y potenciales clientes y emprendedores".

A ello, añadió la edil popular, se suma otro hecho: que la mayor parte de los detallistas, ya veteranos, "se van a ir jubilando" en poco tiempo, "lo que hace prever nuevos cierres si no se adoptan medidas de revitalización y se refuerza el relevo generacional".

El cierre de la cantina desde hace más de un año a pesar de existir interesados en hacerse con la explotación del negocio o el mal estado de las barajas de los puestos son algunos de los ejemplos que citó el grupo popular a modo de ejemplo al tiempo que responsabilizada de este panorama al gobierno municipal por su "falta de interés" en potenciar el Mercado Central tras el fracaso del espacio gourmet que en su día se quiso abrir aprovechando las obras de remodelación.

La situación, de hecho, es tan precaria que incluso hace presagiar el cierre del Mercado Central en pocos años. De hecho, que la antigua zona de pescadería haya sido cedida a la asociación de belenistas tras varios años sin uso alguno se presenta como un argumento de lo más contundente en este debate.

El concejal de AxSí, Lolo Picardo, dio en la clave al lanzar la pregunta que todo isleño se ha hecho más de una ocasión: "¿Por qué el mercado de Chiclana es una locura y el de aquí no?".

Puestos del Mercado Central. / D.C.

"Los mercados cada vez se deterioran bien y no levantan cabeza: hay menos clientes, cierran los puestos y se deterioran las instalaciones", recordó por su parte el portavoz del VOX, Carlos Zambrano.

La moción fue aprobada por unanimidad, si bien el debate dio pie a visiones muy diferentes en torno a esa decadencia del Mercado Central, porque desde el gobierno socialista se negó la mayor al defender su preocupación por impulsar estas actividades y, sobre todo, las acciones llevadas a cabo para revitalizar la plaza de abastos. Miguel Ángel Fernández Núñez, concejal de Mercados, lamentó las críticas de la oposición y aseguró que "hablar de abandono es hablar mal del Mercado de cara a atraer clientes y hablar de desinterés es faltar a la verdad y, sobre todo, es ignorar el trabajo realizado y la inversión que este gobierno está realizando".

El edil socialista negó el dato de los populares y aseguró que "la cifra de puestos cerrados es bastante menor", de manera que ahora mismo hay "casi una veintena" de detallistas en activo en el Mercado Central.

Así, explicó que la situación de la cantina no se debe a falta de interés del Ayuntamiento por darle uso sino a la situación administrativa en la que quedó el puesto ante el abandono del anterior adjudicatario de la concesión, que se ha tenido que recuperar siguiendo el procedimiento y los plazos establecidos para ello. Y con respecto al cambio de las barajas de cierre de los puestos aseguró que el proyecto para la adquisición de los nuevos cerramientos estaba ya en contratación.

El gobierno defendió además el trabajo llevado a cabo para impulsar el Mercado Central: la renovación pescadería (2019), la nueva climatización (2024) y la apertura de nuevos huecos y de una zona de esparcimiento (2025).