El Mercado Central de San Fernando se abre con vistas a la calle Hermanos Laulhé

El Mercado Central de San Fernando por fin ha recuperado el espacio que durante años se llevó sin uso y tapado por unos tabiques de pladur a la espera de que se iniciase una segunda fase de la remodelación que nunca llegó. Precisamente, hace un par de semanas se retiraron esos tabiques y con ello se esta superficie comercial ganó un amplio espacio con vistas a la calle Hermanos Laulhé que hace más fluido el paso de la clientela. Una nueva zona que además aumenta en gran medida la entrada de luz natural debido a unos grandes ventanales que miran hacia dicha vía.

El equipo de gobierno explica que tan sólo quedan algunos detalles para mejorar este área, como colocar algunas macetas a modo de ornamento y situar algunos bancos para facilitar el descanso de quienes visitan el Mercado Central. Dichas tareas se llevarán a cabo en los próximos días.

Por su parte, los propios detallistas han mostrado su satisfacción ante las recientes mejoras. Así lo explica su presidente, Raúl Serván: “Esta nueva zona hace del mercado un lugar mucho más luminoso y cómodo y mejora la experiencia de los clientes que nos visitan. Además, supone un buen escaparate para nuestra labor”.

Por otro lado, el responsable de este gremio valora las posibilidades que ofrece este espacio a los profesionales que allí trabajan. “Ahora contamos en nuestras galerías con un área que podrá albergar distintos usos y que será muy útil para acoger aquellas actividades puntuales con las que los detallistas contribuimos a llenar de actividad el mercado durante fechas como los Tosantos o la Navidad. Es un buen lugar para mercadillos, sorteos y actividades similares”, indica Serván.

Las obras que hicieron posible estas mejoras empezaron el pasado mes de mayo y fueron ejecutadas por la empresa isleña Tomás Martín SL en base a un presupuesto de 49.111,48 euros. Inicialmente contaban con un plazo de dos meses, aunque luego los trabajos se desarrollaron durante casi dos meses más. En cualquier caso, los mismos detallistas aclaran que en ningún momento las obras han supuesto molestia alguna para ellos o para sus clientes.

La nueva zona apresenta vistas a Hermanos Laulhé a través de grandes ventanales. / Antonio Zambonino

La intervención se ha llevado a cabo en la crujía lateral norte del mercado. Las obras han incluido la demolición del cerramiento provisional y la apertura de huecos en la fachada, así como trabajos de enlosado, impermeabilización, saneamiento y carpintería.

Al inicio de esta actuación, el equipo de gobierno detallaba que el objeto era esta área del mercado en un espacio de paso y estancia para las personas usuarias, mejorando la circulación del público dentro del mismo y generando una nueva zona para actividades puntuales de dinamización que abre también la posibilidad a nuevos puestos comerciales o de hostelería.

Hay que recordar que para esta nueva zona se barajó inicialmente un rincón gourmet como esos que con tanto éxito proliferan en otros mercados de la provincia. De momento, el gobierno local descarta esta opción, ya que, por mucho que se ha intentado desde el Ayuntamiento, no se ha logrado captar los inversores necesarios para impulsar este espacio gastronómico. Aunque el estreno de estas mejoras tampoco cierra las puertas a la llegada de nuevos hosteleros al mercado.

Desde la asociación de detallistas se insiste una vez más en la necesidad de que el Ayuntamiento no abandone la apuesta por el rincón gourmet, ya que este gremio mantiene que su llegada contribuiría en gran medida a dinamizar el Mercado Central de San Fernando.