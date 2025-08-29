Las obras para abrir el Mercado Central de San Fernando a la calle Hermanos Laulhé afrontan su recta final

A finales de mayo comenzaron unas obras en el Mercado Central cuyo objeto era recuperar espacios que permanecen cerrados desde las primeras obras de remodelación y hacer una nueva apertura al exterior en el lateral de la calle Hermanos Laulhé para que el mercado ganase en iluminación natural y el acceso a esta zona fuese más fluido.

Dichos trabajos, que fueron adjudicados a la empresa isleña Tomás Martín SL por importe de 49.111,48 euros, contaban con un plazo de ejecución de dos meses. Basta echar un vistazo a las hojas que han ido cayendo del calendario desde el inicio de las obras para comprobar que no se están cumpliendo los tiempos y que la actuación experimenta un ligero retraso, de en torno un mes.

En cualquier caso, el equipo de gobierno aclara que las obras “avanzan a buen ritmo” y afrontan ya su recta final, por lo que deberían estar concluidas en las próximas semanas.

Actualmente ya se ha completado la colocación de la solería y la próxima semana está prevista la llegada de la carpintería, así como la colocación de los elementos correspondientes. Quedan pendientes los trabajos relacionados con la instalación eléctrica y las labores de pintado para culminar la intervención.

En el marco de esta actuación se han llevado a cabo diferentes tareas previas y fundamentales, como las demoliciones necesarias, la retirada de escombros, la nivelación del soporte y la impermeabilización mediante doble lámina asfáltica. Además, se ha procedido al solado de gres y a la apertura de varios huecos en la fachada, tareas que permitirán mejorar tanto la funcionalidad como la estética del edificio.

Los trabajos tienen lugar en la crujía lateral norte del mercado sobre una superficie que ha permanecido sin uso y tabicada con muros de pladur desde la conclusión de la primera fase de la remodelación.

Y así ha sido durante años, esperando el inicio de una segunda fase de la remodelación que no llegaba. Para esta siguiente fase se barajó, en un primer momento, un rincón gourmet, a imagen y semejanza de aquellos que tan bien funcionan en otros mercados del entorno. Pero, al menos de momento, el gobierno local ha descartado la posibilidad de hacer realidad este rincón gourmet, ya que, por mucho que se ha intentado desde el Ayuntamiento, no se ha conseguido captar inversores que impulsaran dicha iniciativa.

En cualquier caso, el adiós a los muros de pladur y la apertura de un nuevo espacio a la calle Hermanos Laulhé también abre las puertas a la llegada de nuevos detallistas u hosteleros al mercado.

Por su parte, el presidente de los detallistas del Mercado Central, Raúl Serván, explica que en ningún momento las últimas obras, que se desarrollan a puerta cerrada, han causado molestias a la clientela o los gremios que allí trabajan.

Por otro lado, el colectivo de detallistas insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento no abandone la apuesta del rincón gourmet, ya que asegura que contribuiría en gran medida a dinamizar el Mercado Central de San Fernando.