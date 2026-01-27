El PP reclama actuaciones urgentes para el desarrollo y la revitalización del Mercado Central de San Fernando

La portavoz del Partido Popular en San Fernando, María José de Alba, ha anunciado la presentación de una moción al Pleno municipal del próximo viernes para impulsar de manera urgente el desarrollo y la revitalización del Mercado Central de Abastos, “un equipamiento histórico de la ciudad que atraviesa una situación de decadencia como consecuencia directa del desinterés, la falta de gestión y el incumplimiento reiterado de compromisos por parte de los sucesivos gobiernos municipales del PSOE”.

De Alba ha recordado que el Mercado Central, construido en 1928, ha sido durante décadas un referente del comercio tradicional isleño y un elemento clave para la actividad económica y social del municipio. Sin embargo, “desde hace años viene sufriendo un deterioro progresivo por la ausencia de inversiones estructurales y, sobre todo, por la inexistencia de un proyecto integral que garantice la viabilidad y modernización de este equipamiento municipal”.

La portavoz popular subraya que los propios detallistas “están cansados de trasladar constantemente al gobierno de Cavada las numerosas deficiencias que afectan gravemente al normal desarrollo de su actividad. Hoy nos encontramos con que aproximadamente tres cuartas partes de los puestos están cerrados, una imagen de abandono que disuade a clientes y a posibles nuevos emprendedores y que amenaza seriamente la continuidad del mercado”, ha advertido.

Entre las denuncias más recurrentes del colectivo, De Alba ha destacado el estado “lamentable” de las barajas de cierre de los puestos, “estructuras deterioradas, excesivamente pesadas y poco accesibles, que en muchos casos impiden que un solo detallista pueda abrir su puesto con normalidad”. A ello se suma, ha añadido, “el hecho de que desde hace años existe consignación presupuestaria para su sustitución, sin que el gobierno municipal del PSOE haya ejecutado actuación alguna ni haya dado explicaciones al respecto”.

También el PP pone el foco en el cierre prolongado de la cantina del Mercado Central, que lleva alrededor de un año sin actividad. “Los detallistas nos trasladan que existe interés real por parte de varias personas en reabrirla y explotar el negocio, lo que podría suponer un elemento dinamizador fundamental”, ha señalado, recordando además que “la elevada cantidad de puestos cerrados permitiría incluso habilitar varios espacios de restauración y comenzar a materializar la anunciada zona gourmet que el PSOE viene prometiendo desde 2015 sin resultados”.

Asimismo, María José de Alba ha recordado otros compromisos municipales incumplidos, como el cierre visual de pasillos completos del mercado cuyos puestos están totalmente vacíos mediante tabiquería y vinilado, o la demolición de determinados puestos inutilizados para abrir nuevos pasillos interiores que mejoren la accesibilidad y la circulación de clientes.

“La situación es aún más preocupante si tenemos en cuenta que en un breve espacio de tiempo muchos comerciantes alcanzarán la edad de jubilación, lo que hace prever nuevos cierres si no se actúa de manera inmediata”, ha subrayado.

Para la portavoz popular, el origen del problema es claro: “el mayor enemigo del Mercado Central ha sido y sigue siendo el desinterés manifiesto de los gobiernos municipales del PSOE, el desacierto en las obras ejecutadas y una pésima gestión de un recinto y de un servicio público”. Una realidad que, según ha señalado, “queda constatada en el hecho de que en la última década la Delegación de Mercados ha tenido hasta cuatro responsables distintos, sin que ninguno haya logrado revertir la situación”.

Por todo ello, María José de Alba ha defendido la necesidad de adoptar “medidas urgentes, concretas y calendarizadas” que permitan revertir la decadencia del Mercado Central, atender las demandas de los detallistas y garantizar la continuidad del comercio tradicional en San Fernando. “El Mercado Central no puede seguir esperando más anuncios ni más promesas; necesita gestión, compromiso y voluntad política real”, ha concluido.