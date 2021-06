Último día de clases en la Escuela San José: el final que no se merece

Oficialmente, el cierre no se completará hasta el próximo mes de septiembre. Pero en la práctica será este martes, el día en el que acaban las clases para dejar paso a las vacaciones de verano, cuando la Escuela de San José se despida de San Fernando para siempre.

En apenas unas horas dejará de haber alumnos sentados en sus aulas, no se escucharán sus voces por los pasillos ni el habitual alboroto del patio a la hora del recreo, los chavales no irán a buscar los bancos de la plaza que está al lado del centro para compartir unas risas mientras desayunan... "Resulta difícil pensar que todo va a desaparecer", admite uno de sus docentes más veteranos, uno de los más de la veintena larga de profesionales -no solo docentes sino también personal de administración y servicios- que ahora irán al paro con el cierre de este instituto isleño.

Pero así es. No hay vuelta atrás. El proyecto educativo iniciado en 1989 pondrá irremediablemente su punto final tras la renuncia del concierto suscrito con Educación y la terminación del contrato para el alquiler del histórico edificio que ocupa y que durante décadas se ha mantenido con el Obispado de Cádiz, que en el pasado mes de febrero -y tras la polémica sucitada al trascender el cierre del instituto- se descartó prorrogar en una reunión que se saldó con un comunicado conjunto (de los responsables del centro y de la Diócesis, titular del inmueble) en el que se insistía en la "voluntad" y "predisposición" de las partes por llegar a un acuerdo que no fue posible.

Y para la inmensa mayoría de los alumnos, de los docentes y de las familias afectadas se llega a este final de la peor manera posible.

"Parece increíble que un centro lleno de alumnos vaya a cerrar, resulta impensable"

"Están siendo días muy duros y muy difíciles", afirma este profesor, que reconoce que las emociones están a flor de piel a medida que el curso llega a su término. "Es una lenta agonía aunque el personal está demostrando una gran profesionalidad en esta situación", afirma.

En estas últimas semanas ha visto a más de un alumno llorar pero también han visto de cerca el cariño que estos jóvenes les profesan y han recibido numerosas muestras de apoyo por parte de las familias e, incluso, de antiguos alumnos del centro, que no se han resistido a pasar por allí para darles ánimo. "Eso no nos lo quita nadie", apunta. "Estamos súper orgullosos del trabajo que hemos realizado. Aquí ha habido un equipo docente excelente que se ha implicado al máximo durante todos estos años por sacar adelante al centro y que además ha conseguido unos resultados brillantes".

"Parece increíble que un centro que está lleno de alumnos vaya a cerrar sus puertas, es algo impensable, pero lamentablemente en esta historia han primado intereses económicos sobre la continuidad del proyecto educativo", afirma este profesor, que recuerda que por parte del personal se han intentado opciones para mantener el instituto abierto que no han llegado a buen puerto por el tema económico. "Nos pedían 600.000 euros por el traspaso de la actividad", explica, una cifra que quedaba muy lejos de su alcance.

Tampoco para los profesores de la Escuela San José la administración ha estado a la altura de las circunstancias. "El alumnado -y aquí hay chavales que están juntos desde los 3 años- está siendo maltratado", afirma este docente, que muestra su disconformidad con el criterio que ha seguido Educación a la hora de afrontar la reubicación: "Hay alumnos que van a institutos donde ni siquiera han pedido plaza". También echa en falta "más sensibilidad" a la hora de tratar con el profesorado y lamenta que el delegado territorial ni siquiera se haya querido reunir con ellos.

Atrás quedan meses de incertidumbre y desasosiego. El curso llega este martes a su término y las clases terminan para siempre en este curso. La Isla se despide así de un centro educativo que ha sido parte de su historia durante los últimos 30 años y que ha tenido un final que no se merecía.