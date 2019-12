Los trabajadores del comedor del cuartel de Camposoto, sin paro al estar pendiente de subrogación

No habrá respiro económico para los cuatro trabajadores fijos que formaban parte de la plantilla de Dulcinea Nutrición que atendía el servicio de comedor del acuartelamiento de Camposoto hasta el 1 de octubre. La comunicación de la baja en la Seguridad Social no supone que puedan cobrar el subsidio de desempleo como esperaban.

Preocupados por no haber recibido los certificados para poder acudir al paro con la documentación en regla, los afectados pusieron incluso denuncia en la Inspección de Trabajo. Sin embargo, desde la gerencia les informaron ayer de que aunque los van a recibir no podrán cobrar por desempleo, al constar que se procede a la baja que no al despido, pendientes como están de subrogación.

En la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), explica Cristina Castilla, una de las afectadas, le confirmaron esta circunstancia. "Si se hubieran negociado un ERE podríamos haber cobrado el paro, pero así no podemos", cuestiona Cristina, que ya vivió esta situación con Brassica hace unos años, pero entonces sí negociaron con la empresa.

Los cuatro trabajadores indefinidos de la plantilla de 17 personas (el resto, fijos discontinuos) que prestaban el servicio esperaban que esta baja pudiera mejorar en parte su situación (sin cobrar desde agosto), mientras no se producía el juicio contra Defensa y contra Dulcinea Nutrición en febrero. Ahora tendrán que esperar hasta entonces.

"No sabemos qué planes baraja Defensa porque no se pronuncia. Dulcinea le ha mandado dos cartas y no contesta", comenta Castilla. Su abogado también va a remitir una carta a Defensa.