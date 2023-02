El concurso de pasodobles de la peña Amigos del Timón cumple 20 carnavales en San Fernando con más ganas que nunca

La peña carnavalesca Amigos del Timón está de aniversario. Su concurso de pasodobles, que ha pasado a convertirse en santo y seña de la fiesta en La Isla, está de aniversario. Se cumplen 20 años desde su primera edición, una fecha redonda que se disponen a celebrar a lo grande coincidiendo con el regreso de los Carnavales a la plaza del Rey tras las obras de remodelación que se han llevado a cabo.

Lo primero, claro está, ha sido la presentación del cartel anunciador del concurso, que se ha dado a conocer esta mañana en la sede de la entidad de la mano de un padrino de lujo, Manolo Casal, que ha acompañado al presidente de la peña, José Antonio Carmona, en esta cita que ha puesto ya a la entidad a calentar motores para la fiesta que dará comienzo en apenas unos días. El acto ha contado también con la presencia de la alcaldesa, Patricia Cavada, a la que la peña ha decidido reconocer esta año con el Timón de Oro por su colaboración con los Carnavales.

También, entre otros ediles, han estado presentes la concejala de Fiestas, Mar Suárez; la presidenta de la FIPE, María del Carmen Cortejosa; y algunos de los isleños que este año se verán reconocidos con los mayores galardones del Carnaval, como Alfonso García, que será el Dios Melkart; Loli Guerra, Pierrot de Plata; el comparsista distinguido, José Antonio Olvera; así como José María Ruiz Pintado, más conocido en el mundo carnavalesco como El Tomate; que la propia peña Amigos del Timón reconocerá con el primer Premio Juan Rivero. A ellos se sumará también Paco Lara, que esta entidad reconocerá con el premio Pepe Requeté durante los próximos Carnavales.

Manolo Casal -que también ha sido distinguido anteriormente con el Timón de Oro del Carnaval- ha hecho una breve apología del Carnaval de La Isla para destacar la necesidad de que los ayuntamientos se impliquen en la fiesta. "El Carnaval es de la gente, pero si detrás no hay están las instituciones que lo apoyen, que lo avalen, que inviertan y que se lo gasten pensando en el pueblo, no en su partido ni en ellos mismos, el Carnaval no llega a ninguna parte", ha advertido al señala al "punto extraordinario" en el que está llegando la fiesta en La Isla.

"El Ayuntamiento está consiguiendo que la gente no mire a Cádiz. San Fernando tiene un Carnaval muy atractivo, como ocurre desde hace siglo y medio. Cádiz y San Fernando hemos sido siempre lo mismo, hemos entendido muchas veces el Carnaval de la misma forma. Y muchas veces -lo dice la historia- hemos ido a Cádiz a salvar alguna modalidad", ha afirmado durante su intervención en el acto.

Manolo Casal, que recientemente ha publicado con Modesto Barragán el libro Generación Tangai, dedicado al Carnaval, ha sido cariñosamente y carnavaleramente distinguido en este mismo acto de presentación del cartel del concurso de pasodobles de la peña El Timón con el premio 'Planeta' del Carnaval, que ha recibido agradecido y, por supuesto, con muchísimo humor.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha agradecido el reconocimiento que supone el Timón de Oro, que se le impondrá durante los próximos Carnavales y ha felicitado a la peña por el aniversario de ese concurso y por su "magnífica trayectoria".

"No hemos esforzado muchísimos desde que llegamos a la Alcaldía, porque necesitábamos tener una ciudad en la que nuestros vecinos no tuvieran que marcharse para poder escuchar agrupaciones de primer nivel, para que supiéramos que hay un sitio donde poder ir y disfrutar de la fiesta con nuestros amigos y familiares, con las personas que vienen de fuera...", ha afirmado al subrayar esa apuesta que desde el Ayuntamiento de San Fernando que se ha hecho por potenciar unos Carnavales, que este año "por fin" vuelven a la plaza del Rey, "que nos permitirá un espacio abierto y cómodo".

"Vamos a conseguir tener esa Plaza del Carnaval, que es fruto del planteamiento que hace el gobierno pero que es el sueño que compartimos todos. Todos los que estamos aquí hemos querido que siga creciendo el Carnaval y hacerlo cada vez más atractivo, que venga cada vez más gente y que funcione mejor. Y todo eso repercute económicamente en la ciudad y repercute en las peñas, que luego destináis esos fondos a seguir promocionando el Carnaval", ha afirmado la regidora.

El concurso de pasodobles

El concurso de pasodobles de la peña carnavalesca Amigos del Timón seguirá el formato de años anteriores para celebrarse los dos domingos de la fiesta, el 19 y el 26 de febrero. A las semifinales de este fin de semana concurrirán 7 agrupaciones: 'La tía de la tiza', 'La boquita cerrá', 'La resistencia', 'Yo pa un día no vengo', 'Cádiz despierta', 'La Ho diosa del Carnaval' y 'Las comadronas de Villa Capona de la Frontera', a las que se sumarán 'Los Molinas' fuera de concurso. Los premios serán de 800, 500 y 300 euros.