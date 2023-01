'El Tomate', un histórico chirigotero de 73 años: "El día que no me ponga nervioso me retiraré"

Hay carnavaleros, más de los que creemos, que han hecho mucho por el Carnaval, pero siguen pasando desapercibidos en los camerinos. En buena parte porque ellos mismos huyen de los focos. O porque la memoria histórica de la fiesta está siendo demasiado selectiva. Será que ahora manda la juventud en eso que se llama actualidad y no hay resquicio para abrir una puerta a la nostalgia y reconocer a quienes hicieron el puchero que ahora nos comemos todos", que dijo el maestro Villegas.

Tranquilo y arropado por sus jóvenes compañeros de la chirigota 'Las comadronas de Villacapona de la frontera', José María Ruiz Pintado 'El Tomate' velaba armas antes de bajar a un escenario donde hizo historia hace décadas. El Tomate de La Isla, aunque, ojo, nacido en la capital, en los Callejones hace 73 años. Un ilustre que empezara, según contaba esta noche, en 1969 con 'Los tontolines' y que en 1970 tuvo la suerte de salir en un grupo de Paco Alba: el coro 'Los huertanos'. "Paco me enseñó la segunda", decía El Tomate con orgullo.

Tras un periodo de descansó reapareció ya en La Isla, donde aún reside, para salir en 'Los celtas cortos' (1981), primer premio provincial. Fue al año siguiente, interpretando a un tomate en la chirigota 'Los avíos del puchero', cuando le pusieron el mote que aún le acompaña. Después su trayectoria se ligó a la de Juan Rivero, saliendo en chirigotas como 'Los tontos no se separan' (1983), 'Micki Yason y los biter-cal' (1989), 'Los santos inocentes' (1990) o 'El concierto del siglo' (1991). Incluso llegó a salir en el cuarteto de Antonio Martín 'Goma-2' en 1984.

Con Rivero también estuvo varios años saliendo sin venir al Falla, dando la vuelta a España con las creaciones comerciales del recordado autor. "El dinero siempre viene bien, pero yo muero por concursar", comentaba. Al cabo de los años volvió en varios coros de Guimerá o con Sevilla Pecci.

Este año viene con una chirigota de corte clásico. "Me tienen mucho cariño y me tratan de maravilla", aseguraba antes de salir a escena. El Tomate mantiene el tipo y la veneración al Falla. "Mientras tenga nervios y respeto al público, aquí estaré. El día que no los tenga, me retiraré", sentenciaba el gran chirigotero.