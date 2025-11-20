El Teatro de las Cortes gana 100.000 espectadores con respecto a anteriores ejercicios, asegura el Ayuntamiento de San Fernando

Según el Ayuntamiento de San Fernando, el Teatro de las Cortes ha alcanzado el aforo completo "en gran parte de las citas programadas", logrando un aumento significativo en sus ingresos de taquilla. Algunas de las obras más exitosas -señala- han conseguido duplicar funciones para atender la gran demanda del público, "lo que demuestra el salto de calidad de las obras programadas". En los últimos años, ha reunido a destacadas voces y compañías nacionales, incluyendo a artistas como Mayte Martín, Depedro y Soleá Morente, pasando por las tablas figuras reconocidas como Manu Sánchez, Cayetana Guillén Cuervo y Fernando Tejero, entre otros.

El crecimiento -continúa- es especialmente significativo si se atiende a la evolución de la venta de entradas, que ha experimentado "un aumento extraordinario" hasta situarse "en un 175% más de ingresos respecto a ejercicios anteriores, pasando de unos 60.000 asistentes a más de 165.000". "Se trata de un salto de calidad que no solo refleja un mayor consumo cultural, sino también el impacto económico que una programación sólida puede generar en la ciudad", sostiene en un comunicado el equipo de gobierno.

"Esta tendencia al alza no es casualidad, se trata de un salto de calidad -repite el ejecutivo- y responde a una estrategia de programación muy cuidada, orientada a ofrecer espectáculos de alta calidad, variados, atractivos y capaces de conectar con públicos muy distintos. El Ayuntamiento trabaja en la selección de montajes que no solo enriquecen la oferta cultural, sino que refuerzan la identidad de San Fernando como ciudad vinculada a la tradición artística y al talento local".

"La apuesta por la cultura se ha traducido también en un impulso económico, ya que cada espectáculo atrae visitantes de otros municipios, que disfrutan no solo del teatro, sino también de la oferta gastronómica, comercial y turística del entorno, generando empleo y actividad en sectores asociados", sostiene.

Para la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, el crecimiento sostenido de la taquilla es "la consecuencia natural de una programación ambiciosa" que combina teatro, música, danza, flamenco, humor y propuestas contemporáneas. Cada fin de semana, "el Teatro de las Cortes se llena de vida con funciones de viernes y sábado que atraen a un público cada vez más diverso".

El Ayuntamiento habla del "rejuvenecimiento del público"

Uno de los aspectos más significativos de esta temporada ha sido "el rejuvenecimiento del público", dice la nota. Se refiere, evidentemente, al descenso de la media de edad, que afirma que ha bajado "notablemente", lo que interpreta como "la incorporación de una nueva generación de espectadores que se está acercando al teatro como parte de su ocio habitual". Esta renovación -prosigue- convive con la fidelidad de un público veterano, "lo que ha dado lugar a una mezcla enriquecedora que confirma que el teatro es un espacio para todos", según Pacheco.

Otro factor que ha contribuido positivamente al éxito de la programación -señala- ha sido el reajuste de horarios, con funciones más tempranas que facilitan la asistencia y permiten compatibilizar el teatro con otras actividades culturales y sociales. Esta medida se ha implementado en colaboración con el sector hostelero, para que, al finalizar el espectáculo, el público pueda disfrutar si lo desea de la oferta gastronómica local.

"Esta estrategia conjunta ha resultado beneficiosa tanto para fomentar la participación en el teatro como para dinamizar la hostelería, generando un círculo positivo de actividad cultural y social en la ciudad. Esta medida ha sido especialmente bien recibida por familias, grupos de jóvenes y público procedente de otros municipios, que encuentran así un aliciente más el desplazarse y disfrutar de una experiencia completa en la ciudad".

Para el equipo de gobierno, "en estos últimos años las temporadas han estado marcadas por una notable variedad de propuestas de primer nivel, desde grandes producciones teatrales a espectáculos de flamenco con sello propio de la tierra, pasando por danza contemporánea, humor y música en sus diversos estilos". Esta diversidad -afirma- ha permitido "que prácticamente la totalidad de la programación, más del 90%, haya colgado el cartel de localidades agotadas".

Así, destaca, la programación del Teatro de las Cortes ha reunido en los últimos años a algunas de las voces y compañías más destacadas del panorama artístico nacional, con nombres "de primer nivel" -insiste- como Mayte Martín, Valeria Castro, Depedro, Morgan, Zenet, Javier Ruibal, Antonio Lizana, David Palomar, Paquito D'Rivera, Ángeles Toledano, Riki Rivera o Soleá Morente.

A esto suma "una potente oferta teatral" encabezada por figuras tan reconocidas como Manu Sánchez, Las Niñas de Cádiz, Morera, Cayetana Guillén Cuervo, Pepón Nieto, María Adánez, Kiti Mánver, Carlos Hipólito, Lolita Flores, Antonio Dechent, Jesús Bienvenido, Álex O’Dogherty, Yllana, Fernando Tejero, Silvia Abril, Pepa Rus, Secun de la Rosa, la producción flamenca Venta Vargas o propuestas de éxito como Palermasso y Estíbaliz Núñez.

Completan la oferta montajes de ópera, zarzuela, espectáculos infantiles y obras galardonadas con premios Max que han triunfado en los principales teatros del país.

"En esta línea de calidad y diversidad, la programación el Teatro de las Cortes ha colgado el cartel de 'no hay billetes' -por poner algunos ejemplos- en conciertos de Elefantes y Morgan, en el próximo espectáculo de Manu Sánchez, montajes teatrales como Poncia, No me toques el cuento y Ya me has tocado el cuento, así como obras de gran calado como Música para Hitler".

Para el gobierno municipal, "uno de los factores de este éxito ha sido la política de precios accesible a todos los públicos mantenida por el Ayuntamiento". A pesar del incremento de la demanda, de la inflación y de la calidad de los espectáculos programados, "nunca se han incrementado los precios, convirtiéndose en uno de los espacios culturales más asequibles de toda la Bahía de Cádiz", explica.

"La programación del Teatro ha contribuido a dinamizar la ciudad, a atraer visitantes y a reforzar el papel de San Fernando dentro del mapa cultural de la provincia. Además del Teatro, contribuyen a esta explosión cultural espacios como Bahía Sound, el Centro de Interpretación de Camarón, las conferencias, presentaciones, exposiciones, proyecciones realizadas en el Centro de Congreso, la Sala Eras, la Sala Gravina y el teatro infantil -con llenos en todas las funciones-, así como el impulso a la promoción culturales de entidades y asociaciones de la ciudad", reitera.

En los últimos meses, además, el histórico edificio ha sido renovado tanto en su interior como en su exterior, con la pintura completa de la fachada y diversas mejoras en la zona escénica. Todo ello se ha realizado con el objetivo de optimizar las instalaciones, tanto para el público que disfruta de los espectáculos como para los profesionales que trabajan y actúan sobre el escenario.