Manu Sánchez y Lolita agotan las entradas para sus funciones en San Fernando en tiempo récord

El humorista sevillano Manu Sánchez ha conseguido agotar en apenas unos días todas las entradas disponibles para las dos funciones que ofrecerá en el Real Teatro de las Cortes en el próximo mes de diciembre (días 5 y 6). También lo ha hecho la obra Poncia, que cuenta con Lolita Flores como actriz principal. Ambos espectáculos forman parte de la programación de otoño prevista en el principal escenario isleño, que el Ayuntamiento de San Fernando presentó el pasado lunes coincidiendo con la puesta a la venta de las localidades a través de la plataforma digital que gestiona su adquisición on line.

El éxito de taquilla de ambos espectáculos no ha pillado por sorpresa a nadie. Las dos obras, de hecho, se presentaban como los 'platos fuertes' de la temporada que levantará el telón el próximo 17 de octubre. Y en el caso de Manu Sánchez, que ha pasado ya en anteriores ocasiones por el Teatro isleño, siempre ha ocurrido lo mismo, aunque esta vez -literalmente- las localidades han volado.

El humorista vuelve al gran escenario de La Isla con su espectáculo '¡Entregamos!', que él mismo ha calificado en su vuelta a los escenarios tras su enfermedad como "un grito de vida y un canto al presente".

Por otro lado, Poncia, el texto elaborado y dirigido por Luis Luque a partir de La casa de Bernarda Alba de Lorca, brindará una de las obras más potentes de la temporada en la jornada del 26 de octubre de la mano de Lolita Flores. También ha arrasado en la taquilla on line.

De hecho, para ambas funciones resulta ya imposible adquirir una entrada desde la semana pasada.

Solo 350 localidades, un aforo que en estos casos se queda corto

Esta situación, precisamente, ha despertado también las críticas en la localidad ya que ambos espectáculos han agotado las entradas disponibles sin que todavía se haya abierto la taquilla física del Teatro de las Cortes, que no estará operativa hasta el próximo día 16. La formación política AxSí lo denunciaba hace unos días al tiempo que exigía que ambas taquillas -la digital y la presencial- operaran de manera simultánea para que todo el mundo contara con las mismas oportunidades de adquirir una entrada para los espectáculos más vistosos de la temporada a pesar de lo reducido del aforo.

El escaso número de localidades con el que cuenta el Teatro de las Cortes se presenta así como una de las principales carencias cada vez que se programan funciones de especial relevancia o atractivo, que suscitan el interés del gran público. El Teatro, de hecho, solo cuenta con 350 localidades: 158 en platea y 192 repartidas entre los diferentes palcos. El problema se suele solventar programando dobles funciones en esos casos en los que se sabe que la obra arrastrará a un considerable . Pero a menudo sigue siendo insuficiente.

De ahí que entre los proyectos que se ha planteado el Ayuntamiento de San Fernando se incluya la puesta en marcha de un nuevo auditorio dotado de un mayor aforo y, por tanto, con capacidad de sobra para dar cabida a un público mucho más numeroso, que es lo que se proyecta hacer en el Cine Alameda, que el Consistorio compró en enero de 2024. Eso no solo permitiría dar respuesta a este problema sino también abrir la mano para traer esos espectáculos u obras de teatro que mueven a un público más numeroso sin tener cortapisas impuestas por el reducido aforo.