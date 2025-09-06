AxSí critica que la taquilla física del Teatro de las Cortes abra después de dos semanas con las entradas a la venta en la web: "Hay espectáculos agotados"

El portavoz del grupo municipal AxSí, Fran Romero, ha lamentado que el equipo de gobierno de Patricia Cavada no haya sido capaz de hacer coincidir el regreso de la taquilla física del Real Teatro de las Cortes, "aquella que el mismo gobierno socialista eliminó hace años", con el inicio de la venta on line de entradas para la nueva temporada del teatro isleño.

"Las entradas en la página web del teatro salieron a la venta el pasado 1 de septiembre, mientras que la taquilla física no estará operativa hasta el próximo día 16 de septiembre. Sin duda esta diferencia supone una discriminación para nuestros mayores y contribuye a aumentar esa brecha digital que tanto les afecta, ya que a muchos de ellos les sigue costando adaptarse al uso de las nuevas tecnologías y les es muy complicado completar una compra a través de un ordenador o un dispositivo móvil", indica Romero.

De hecho, las sesiones para uno de los grandes reclamos de esta temporada, el monólogo de Manu Sánchez, ya han agotado sus localidades para los dos días programados, al igual que ocurre con la función protagonizada por Lolita.

"Aquellos que iban a optar por la taquilla física para comprar sus entradas para estos espectáculos se van a encontrar con que no hay localidades disponibles. Y de aquí al día 16 puede que pase lo mismo con algunas de las propuestas de la temporada", explica el portavoz.

"Esta diferencia entre la compra on line y la física denotan un grado de improvisación al que, lamentablemente, ya nos tienen acostumbrados el gobierno socialista. Un equipo de gobierno que además ha intentado colar a los isleños que es el artífice de recuperar una taquilla física que se cargaron los propios socialistas y que facilitaba el acceso a la cultura y a nuestro Real Teatro de las Cortes a isleños y visitantes. Pedimos a Cavada que se preocupe de ahora en adelante de que las taquillas virtual y física estén operativas de forma simultánea al inicio de cada temporada", concluye Romero.