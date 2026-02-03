Sube el paro en San Fernando durante enero: hasta 132 personas más en desempleo

El cierre del primer mes del año en San Fernando ha dejado una destacada subida del número de desempleados que se registra en la localidad: hasta 132 personas más que en diciembre, de manera que el total se eleva a 8.258.

Aunque esperado tras el importante descenso del paro que se anotó La Isla en el periodo navideño, el incremento -de 1,62 puntos- se sitúa bastante por encima de la media de la provincia -que se ha quedado en 1,06- y de otras localidades del entorno de la Bahía, como Cádiz (1,22) o Chiclana (1,10). Eso sí, el dato de La Isla es también inferior al de El Puerto de Santa María (1,95) o Puerto Real (2,05).

La cifra supone también un total de 810 personas menos en situación de desempleo que en el mismo periodo -enero- de hace ahora un año, cuando se contabilizaba en la localidad un total de 9.068 demandantes.

El sector servicios, como viene siendo la tónica habitual, es el que ha notado mayores cambios en este periodo al pasar de las 5.903 en paro a 6.104, lo que se traduce en 201 desempleados más.

Baja, sin embargo, el dato de las personas sin trabajo que engrosan el grupo de aquellos que carecen de experiencia laboral previa, que pasa de 1.245 a 1.209 demandantes, esto es, 36 menos.

La construcción, por otro lado, pasa de 558 personas sin empleo a las 542, 16 personas menos. Y la industria pasa también de los 351 demandantes a los 334, 17 menos.

En la agricultura, por último, se mantiene en los 69 demandantes, igual que el mes pasado.