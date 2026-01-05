San Fernando cierra 2025 con 785 desempleados menos tras bajar el paro en 305 personas en diciembre

Isleños paseando por el centro de San Fernando en el pasado mes de diciembre

San Fernando ha cerrado el año 2025 con 8.126 isleños en situación de desempleo tras bajar el paro durante diciembre en 305 personas. El dato supone un descenso de 3,62 puntos con respecto a noviembre, que se sitúa por encima de la media de la provincia, que es de 1,60; y también de la de los municipios vecinos como Cádiz (donde ha bajado 3,03 puntos), Chiclana (1,55), El Puerto de Santa María (3,11) y Puerto Real (0,60).

Con respecto al dato de diciembre de 2024, cuando se contaban 8.911 personas a la búsqueda de trabajo en la localidad, se cuentan 785 isleños menos en paro que hace ahora un año.

El sector servicios, como viene siendo la tónica habitual, es el que ha notado mayores cambios en este periodo al pasar de 6.182 demandantes a 5.903, lo que se traduce en 279 desempleados menos.

Y de las 1.306 personas sin trabajo que engrosaban el grupo de aquellos que carecen de experiencia laboral previa se ha pasado a 1.245, lo que supone 61 personas menos a la búsqueda de trabajo.

La construcción, por otro lado, pasa de 553 personas sin empleo a las 558, cinco más. Y la industria suma también 28 demandantes más al pasar de los 323 a 351.

La agricultura, por otro lado, pasa de 67 a 69 demandantes, dos más.