La provincia de Cádiz empieza 2026 con un aumento del paro de 1.145 personas en enero arrastrado por los servicios

Cádiz sigue la tónica del país y de Andalucía con un mercado laboral que se resiente y arroja a principios de este 2026 un aumento del paro: la provincia ha cerrado enero con 1.145 desempleados más respecto a diciembre de 2025, para un total de 112.551, arrastrada por el sector servicios.

Las cifras del desempleo gaditano registra un aumento de 1,03 puntos lo que supone un porcentaje menor a las medias nacional, del 1,26%, y andaluza, del 1,34%. El dato, sin embargo, es peor al observar los servicios, porque, a pesar de su fuerte influencias en la economía nacional o andaluza -con provincias como Sevilla que se deja por el camino 2.380 empleos-, la dependencia de la provincia resulta mayor. Con 1.902 personas registradas sin trabajo, la subida del 2,46% que sufre supera el 2,01% español y el 2,41% andaluz, para quedarse con un total de 79.273 desempleados.

También la agricultura suma registrados en busca de empleo, con 7 más que a finales de 2025, para un total de 3.228. Por el contrario, destaca el buen comportamiento del resto de sectores y grupos. Quienes no tenían un empleo anterior reducen su presencia en las listas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE): son 365 menos para un total de 14.279. La industria cuenta con 70 desempleados menos que un mes antes, hasta los 5.924.

La construcción es la actividad económica que mejores números aporta, con 329 parados menos y un global de 9.847. Se trata de un sector con datos positivos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas, con aumentos de paro solo en Melilla y Ceuta. Con todo, Cádiz muestra un porcentaje más elevado de rebaja del desempleo que la región, que se apunta un 0,97 menos frente a los -3,23 puntos gaditanos, aunque Jaén (-4,21) y Huelva (-3,27) tienen un índice algo superior.