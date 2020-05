La reapertura de Bahía Sur marca el comienzo de la fase 2 de la desescalada en San Fernando

La reapertura del centro comercial Bahía Sur tras dos meses y medio cerrado por culpa del coronavirus ha protagonizado hoy el comienzo de la fase 2 de la desescalada en San Fernando.

La gran superficie ha vuelto a abrir sus puertas bajo estrictas medidas de higiene y seguridad para prevenir posibles contagios y ha empujado un poco más a La Isla hacia esa 'nueva normalidad' que se dibuja en el horizonte tras dos meses de confinamiento e irremediable parón económico.

Durante la mayor parte del estado de alarma, solo ha estado en activo el supermercado Carrefour al que, con la puesta en marcha de la Fase 1 en la provincia, se sumó media docena de locales.

Así que el centro comercial ha vuelto hoy a levantar la baraja de casi todas sus tiendas con entusiasmo -hace días que anuncia ya su regreso- y extremando las medidas y el protocolo de seguridad e higiene. 'Preparados, equipados, ¡Ya!' es el lema de la campaña que han lanzado para el esperado reencuentro con sus clientes. Antes de la reapertura se ha llevado a cabo una limpieza en profundidad y la desinfección de las instalaciones.

La galería que recorre el centro comercial se ha dividido en dos pasillos señalizados con flechas y otras indicaciones: uno para cada sentido. De esa forma pretende ordenar la afluencia de clientes y evitar aglomeraciones. Los responsables de la seguridad del complejo se encargan de supervisar que se cumplen las normas y que todo se desarrolla sin problemas.

Desde luego, la normalidad ha sido la nota más destacada en las primeras horas de la reapertura de Bahía Sur esta mañana. El centro comercial ha estado lejos de esas multitudes que se ven en las fechas claves de las compras, pero para ser un lunes de mayo y el primer día en activo tras un largo paréntesis podría decirse perfectamente que ha registrado una afluencia más que considerable de clientes. Claro que también están los que únicamente han acudido para curiosear más que para comprar y en muchas tiendas ha sido una mañana dedicada a reponer género, cambiar escaparates y prepararse para volver a vender.

La respuesta, en general, ha sido bastante positiva. Y eso que todavía no han abierto la totalidad de las tiendas del centro comercial. A algunas todavía hoy no les ha dado tiempo a prepararse en su totalidad para la reapertura, aunque se espera que lo hagan en los próximos días. A lo largo de la semana se verá el alcance de la desescalada en este centro comercial, aunque no parece que los isleños y la población de la Bahía vaya a tener grandes problemas para adaptarse a la 'nueva normalidad' en esta gran superficie.

Curiosamente, hace justo un año que se anunció en esta fecha el cierre de las tiendas de El Corte Inglés y el traslado del personal a otros centros de la zona; un proceso que se cumplinaría a mediados de agosto. Ahora, la reapertura de Bahía Sur llega cuando vuelve a hablarse de los nuevos planes comerciales que tiene el centro comercial isleño para dar un nuevo uso al espacio que ocupaban esta firma: el regreso de los cines de la mano de Yelmo, cuyas obras ya están en marcha, o la ampliacion de las tiendas Zara de Inditex tras su cierre en Cádiz.