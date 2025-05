La protesta de Marea Blanca en el hospital San Carlos pone el foco en el gobierno de la Junta

San Fernando/La concentración convocada por Marea Blanca a las puertas del hospital de San Carlos ha reunido este miércoles a sindicatos, partidos políticos como PSOE, IU o VOX y a colectivos como las dos federaciones vecinales de San Fernando (Isla de León y Esteros y Salinas) para poner en el punto de mira la gestión de la Junta de Andalucía -del gobierno de Juanma Moreno- en materia sanitaria a raíz del cierre, confirmado días atrás, del área quirúrgica de este centro sanitario isleño durante los meses de verano para, según las explicaciones dadas por Salud, acometer unas obras de remodelación.

Una medida que implicará el traslado del personal al hospital Puerta del Mar y que, como ha señalado el Sindicato de Enfemería (Satse), evitará tener que recurrir a las contrataciones estivales al hacer uso de los profesionales de San Carlos para cubrir las vacantes de la gente que se va de vacaciones.

Marea Blanca y demás participantes en la protesta han insistido en el mensaje del "desmantelamiento" del hospital de San Carlos -incluso se ha vuelto a apuntar a las supuestas pretensiones del cierre de las instalaciones por parte de la Junta- frente a la política de conciertos sanitarios con entidades privadas, lo que lleva -han advertido- al deterioro del sistema y al empeoramiento de las condiciones del personal al tiempo que pasa factura a los usuarios de la pública, que sufren cada vez más listas de espera para la realización de pruebas diagnósticas o intervenciones.

Concentración de Marea Blanca en el hospital de San Carlos en San Fernando

Ha sido el leit motiv de una protesta que se ha prolongado durante una media hora, que ha contado con el testimonio en primera persona de una usuaria que lleva un año a la espera de una intervención y en la que la primera consigna que se ha coreado se ha dedicado "a los políticos del PP" al pedirles cuenta de los recortes: la movilización ha empezado entonando "dónde están, no se ven, los políticos del PP"

Presentes, entre otros, han estado en esta concentración la alcaldesa de San Fernando, la socialista Patricia Cavada, arropada por varios concejales del gobierno municipal; el portavoz del grupo municipal VOX, Carlos Zambrano; el coordinador provincial de IU, Jorge Ramírez; representantes vecinales locales como Antonio Romero, José Ruiz Cortejosa o Francisco Carmona. También sindicatos como CSIF, UGT o Tecnos y, por supuesto, algunos de los profesionales sanitarios que trabajan en San Carlos. También entidades como Asociación Pro Derechos Humanos, Facua Consumidores en Acción o la Asociación Cultural Gitana de San Fernando. Este lunes se sumó también a las reivindicaciones el Consejo Local de Participación Ciudadana de San Fernando, que además de las citadas federaciones vecinales integran la FIPE (Federación de Peñas) y la Federación de AMPAS así como los representantes de los diferentes grupos políticos municipales y del gobierno.

Aproximadamente unas 200 personas han secundado la convocatoria de Marea Blanca, que ha insistido en que las reformas anunciadas por la Junta de Andalucía para afrontar la renovación de los quirófanos de San Carlos "son una obra menor" que no hubiese impedido que siguieran en funcionamiento, así que -afirma en sintonía con los sindicatos- aseguran que "todo es una excusa" para no tener que contratar a personal en verano ya que la plantilla de San Carlos permitirá cubrir a la de Puerta del Mar durante el periodo vacacional. Mientras, sin embargo, los quirófanos estarán cerrados. De hecho, la plataforma en defensa de la sanidad pública ha asegurado que el SAS está llamando ya a los usuarios para notificarles la suspensión de intervenciones sin dar nueva fecha ni otras alternativas, así que la gente "no sabe ahora cuándo va a poder ser operada".

Concentración convocada por Marea Blanca en el hospital de San Carlos, en San Fernando / Lourdes de Vicente

Marea Blanca ha aprovechado también la convocatoria para recoger firmas entre los presentes para impusar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que quiere reclamar al Parlamento andaluz mejoras para la sanidad pública.

Concha Vázquez, la coordinadora de la Marea Blanca en San Fernando, ha aludido a la precariedad de los servicios que se prestan en San Carlos en un contexto en el que el anunciado cierre de los quirófanos no es sino el último ejemplo de los recortes que, afirma, hace tiempo que se vienen aplicando y que han venido a enfriar la "ilusión" con la que hace 10 años se llevó a cabo la transferencia del hospital militar a la sanidad pública andaluza.

En este sentido, ha recordado las carencias con las que tuvo que lidiar ya el hospital durante el verano pasado -fecha especialmente complicada por las vacaciones del personal- y ha expresado su preocupación por lo que está por venir durante los próximos meses después de que se haya conocido el cierre del área quirúrgica.

Concentración de Marea Blanca a las puertas del hospital de San Carlos, en San Fernando / Lourdes de Vicente

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha aprovechado para pedir a la Delegación Territorial de Salud que dé marcha atrás en el cierre de los quirófanos durante los meses de verano, ha reclamado la apertura del centro de salud de Camposoto, que acumula ya un notorio retraso, y ha incluido a San Fernando y al hospital de San Carlos en el contexto actual de la sanidad andaluza, afectada -ha dicho- por los recortes del gobierno de Juanma Moreno.

Jorge Rodríguez, coordinador provincial de IU, ha asegurado que lo que ocurre con San Carlos "no es algo casual" sino "una estrategia que el PP tiene pensada y lleva desarrollando desde hace ya muchos años y que viene a complementar lo que el PSOE hizo con la sanidad pública: abrir las puertas a los conciertos privados".