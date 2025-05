Marea Blanca convoca para este miércoles una concentración contra el cierre de los quirófanos en el hospital de San Carlos

San Fernando/El anunciado cierre del área quirúrgica del hospital de San Carlos durante los meses de verano, que la Junta de Andalucía justifica con unas obras de remodelación que se van a llevar a cabo durante la temporada estival, ha llevado a Marea Blanca, junto a otros colectivos, a convocar una nueva concentración a las puertas del centro sanitario isleño este miércoles 21 a las 11.00 horas.

Las dos federaciones de asociaciones de vecinos -Isla de León y Esteros y Salinas- así como la Confederación de Asociaciones Vecinales de la provincia de Cádiz (Caveca), Facua-Consumidores en Acción, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación Cultural Gitana de San Fernando son algunos de los colectivos que secundan explícitamente la convocatoria lanzada por la plataforma en defensa de la sanidad pública.

No obstante, y a tenor de las múltiples declaraciones realizadas a lo largo de la última semana, es de prever que la protesta cuente también con el respaldo de los colectivos sindicales y de partidos políticos como PSOE o Vox, que han criticado abiertamente la medida puesta en práctica por el SAS en estos días.

La convocatoria de esta concentración no ha pillado a nadie por sorpresa ya que se esperaba prácticamente desde que el Sindicato de Enfermería -Satse- diera a conocer el cierre de los quirófanos. De hecho, Marea Blanca lleva tiempo lanzando llamamientos en este sentido con respecto a la situación del hospital de San Carlos y apelando a la unidad de todos los colectivos ciudadanos con la idea de poner en marcha un calendario de movilizaciones. Así que este cierre que se aplicará durante los meses de verano parece haber sido el detonante.

"Hace falta defender San Carlos porque lo impensable puede pasar", afirma la plataforma en defensa de la sanidad pública que, lejos de quedarse únicamente en el cierre del área quirúrgica, alerta tambiém de la posibilidad de que cierre otra planta más del hospital isleño durante los meses de verano ante las vacaciones del personal y la ausencia de contratos para afrontar estas sustituciones, lo que dejaría al centro con un máximo de 22 pacientes ingresados.

De hecho, Marea Blanca -aludiendo a los comentarios que corren por los "mentideros"- desliza incluso la idea de que el objetivo de esta política sistemática "que aprovecha cualquier excusa para ir vaciendo de contenido el hospital" sería "cerrar San Carlos" al tiempo que habla de "manipulación de la opinión pública" dando a entender que las medidas anunciadas con carácter provisional serían "definitivas".

"Ahora mismo, la Junta de Andalucía tiene previsto iniciar este próximo mes de julio su nuevo plan de conciertos sanitarios con clínicas privadas. En total, son 533 millones de euros para que durante los próximos cuatro años se puedan realizar intervenciones quirúrgicas de distinto tipo en una serie de clínicas y consultas privadas seleccionadas tras un procedimiento abierto. ¿Es compatible cerrar servicios, anular la actividad de quirófanos y luego gastar ingentes cantidades de dinero en entidades privadas para solventar listas de espera? Desde luego muy coherente no parece", sostiene el colectivo que llama a los isleños a movilizarse en contra de la infrautilización del hospital de San Carlos.

El mejor momento para hacer las obras, defiende la Junta

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, defendió días atrás la gestión sanitaria del gobierno andaluz y el cierre del área quirúrgica del hospital de San Carlos para acometer mejoras en este espacio.

"No es solamente cambiar las ventanas, ojalá fuera tan sencillo como eso. Los requisitos de seguridad que deben tener los quirófanos y Unidades de Cuidados Intensivos son muy altos. No es solamente cambiar unas ventanas, es cambiar suelos y cambiar posiblemente la climatización y los sistemas de aspiración de aire, trabajos que no se pueden hacer coincidiendo con la actividad quirúrgica, porque, si no, estaríamos sometiendo a los pacientes que se van a operar a un riesgo innecesario". Y es hace necesario "desviar la actividad quirúrgica que se presta en esos quirófanos a la unidad de cirugía mayor ambulatoria del hospital Puerta del Mar de Cádiz".

Las obras -explicó- se van a acometer en verano porque, precisamente, es el mejor momento para llevar a cabo las reformas dado el descenso de la actividad asistencial y el descanso de los profesionales con motivo de las vacaciones.