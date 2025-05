Preocupación y rotundo rechazo ante el anuncio del cierre de los quirófanos durante el verano en el hospital de San Carlos de San Fernando

San Fernando/El martes advertía el Sindicato de Enfermería SATSE del cierre de todos los quirófanos del hospital de San Carlos durante el verano, justificándose ese cierre con la ejecución de unas obras que principalmente conllevarían el cambio de unas ventanas que llevan tiempo sufriendo filtraciones. En principio, este cierre tendrá lugar entre los próximos meses de julio y septiembre, aunque cabe la posibilidad de que se dilatará en el tiempo hasta octubre.

Como era previsible, las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar. Marea Blanca San Fernando ha asegurado que esta actuación no deja de "ser un signo más de cómo la administración autonómica sigue ninguneando, infrautilizando y desmantelando el hospital de San Carlos", tal y como apunta la portavoz de este colectivo, Concha Vázquez.

Marea Blanca entiende que un cambio de ventanas no es motivo suficiente como para justificar el cierre de los cinco quirófanos, el hospital de día quirúrgico y las camas de hospitalización reservadas para cirugía. "Cerrar entre tres y cuatro meses para cambiar unas ventanas nos parece una broma de mal gusto, una auténtica tomadura de pelo", detalla Vázquez.

De esta manera, Marea Blanca adelanta que ya estudia convocar manifestaciones a las puertas del hospital de San Carlos "para mostrar el rechazo de los ciudadanos a esta noticia y a la situación actual de estas instalaciones sanitarias".

Por otro lado, este colectivo también ha mostrado su satisfacción ante la buena acogida con la que ha debutado esta semana su campaña de recogida de firmas con el propósito de impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para reclamar al Parlamento mejoras para la sanidad pública. Una campaña que estuvo presente el martes en la alameda Moreno de Guerra.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos Isla de León también ha mostrado su preocupación ante esta medida. Este colectivo vecinal tampoco encuentra excusa para el cierre temporal de los quirófanos en San Carlos. “Dejar a San Carlos sin estos equipamientos no es una opción. Entendemos que la Junta debería haber planteado alguna alternativa, ya que lo que es seguro es que los quirófanos del hospital Puerta del Mar ya están saturados y no pueden asumir los pacientes que desde este servicio se dejarán de atender en el hospital isleño. ¿Cómo lo harán para que las listas de espera para estos servicios no sigan creciendo si dejan de funcionar los quirófanos en San Fernando?, ¿quiere decir esto que la administración autonómica reforzará su apuesta por los conciertos privados para dar respuesta a la demanda”, se pregunta el responsable de Sanidad de la Federación Isla de León, Ángel Palma.

El presidente de este colectivo, José Ruiz Cortejosa, recuerda que el colectivo vecinal isleño ha solicitado un encuentro con la dirección del hospital de San Carlos para abordar diversos asuntos y que la Federación aún permanece a la espera de que se fije fecha para esta reunión. Entre estos asuntos se encuentran la ausencia en el hospital de San Carlos de los servicios Maternidad y Urgencias Pediátricas.