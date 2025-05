La consejera de Salud defiende el cierre estival de San Carlos: "Es el mejor momento para hacer la reforma"

San Fernando/La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido la gestión sanitaria del Gobierno andaluz después de que el sindicato de Enfermería SATSE denunciara días atrás el cierre de los quirófanos del hospital San Carlos de San Fernando durante los meses de julio a septiembre por la ejecución de unas obras, concretamente, un cambio de ventanas.

Al respecto, Rocíó Hernández ha manifestado lo siguiente: "No es solamente cambiar las ventanas, ojalá fuera tan sencillo como eso. Los requisitos de seguridad que deben tener los quirófanos y Unidades de Cuidados Intensivos son muy altos". Y ha insistido: "No es solamente cambiar unas ventanas, es cambiar suelos y cambiar posiblemente la climatización y los sistemas de aspiración de aire, trabajos que no se pueden hacer coincidiendo con la actividad quirúrgica, porque, si no, estaríamos sometiendo a los pacientes que se van a operar a un riesgo innecesario". Por ello, ha subrayao, "tenemos que desviar la actividad quirúrgica que se presta en esos quirófanos a la unidad de cirugía mayor ambulatoria del hospital Puerta del Mar de Cádiz".

Además, según ha expuesto la consejera, esos trabajos se van a acometer cuando "habitualmente" disminuye la actividad, puesto que "coincide con descanso de los profesionales, aunque sea de forma parcial, porque no todos los sanitarios, evidentemente, se van de vacaciones a la vez; y porque también hay grupos de población que no quieren operarse en verano".

Por estas razones, la consejera de Salud ha dicho que "es el mejor momento para hacer esa reforma en los quirófanos", para luego recalcar de nuevo que "nada en infraestructura sanitaria es tan simple".