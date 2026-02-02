El Pleno acuerda adoptar medidas para evitar supuestas represalias internas en la Policía Local de San Fernando ante las recientes denuncias sindicales

Las protestas de los sindicatos de la Policía Local de San Fernando (Sip-An y Spli) no dejan de crecer en apoyo Pleno tras Pleno. De hecho, tal y como apuntan estos mismos colectivos, la del pasado viernes fue secundada por más de la mitad de la plantilla y contó incluso con representación de los sindicatos policiales de la vecina Chiclana. En esta ocasión, los policías se vieron también acompañados por personal de las instalaciones deportivas municipales, miembros de la asociación Garra Felina y trabajadores del servicio de la zona azul, que también hicieron visibles sus reivindicaciones.

Además, la problemática de la Policía Local volvía a ser parte del propio orden del día del Pleno gracias a una moción de AxSí. En ella los andalucistas reclamaban, en primer lugar, que se diera cumplimiento a su moción, aprobada por unanimidad el pasado mes de octubre, en la que se solicitaba un plan integral de modernización y refuerzo de la Policía Local. Del mismo modo, en esta nueva moción, la formación exigía la elaboración un informe por parte del Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento sobre los criterios, indicadores, procedimiento, órganos intervinientes y motivación utilizados en las valoraciones para el acceso, permanencia, adscripción o cambio de destino en puestos, unidades o servicios la Policía Local.

A través de la moción los andalucistas también solicitaban que se aprobase un reglamento interno de provisión y adscripción de puestos para la Policía Local que incluya criterios objetivos de baremación y que se articulasen medidas para garantizar expresamente que ningún agente, tal y como anunciaron los sindicatos hace escasos días, sufra perjuicio profesional, retributivo o funcional por el ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la acción sindical, la libertad de expresión y la participación en movilizaciones autorizadas. El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, se encargó de defender esta moción, que salió adelante por unanimidad. “La administración no puede ser el botín del partido gobernante, que es lo que busca el PSOE en general y este PSOE en particular. Y a nosotros nos va a tener en frente de esa actitud”, recalcó Romero.

Unanimidad

El concejal de Promoción del Empleo y Desarrollo Organizativo y Gestión de Personas, Jesús López, aseguró en el Pleno que “el equipo de gobierno está absolutamente empeñado en modernizar, dignificar y profesionalizar y reforzar la Policía Local”. “Estamos en ello y lo estamos haciendo conjuntamente con las organizaciones sindicales. Durante 2025 han tenido lugar 12 mesas de negociaciones, una al mes, más las comisiones paritarias y comités de seguridad y salud. En esas mesa se han llegado a importantes acuerdos, como un protocolo de asistencia jurídica, la creación de una subcomisión para la elaboración de la carrera profesional y se han incorporación tres subinspectores y cuatro oficiales. Ante las recientes denuncias se han solicitado los informes pertinentes y se tomarán las medidas que se tengan que tomar en el caso de que se haya haya producido algo que vaya en contra de la normativa”, subrayó el concejal.

Los sindicatos policiales, presentes en el salón de Plenos el pasado viernes. / D.C.

En su réplica, la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José de Alba, manifestó el apoyo de su formación a estas reivindicaciones, insistiendo que era “de sentido común" incidir sobre el cumplimiento por parte del equipo de gobierno de una moción que en octubre manifestaba una serie de deficiencias que siguen sin solución. “Y lo que es peor, desde entonces se han producido nuevas y preocupantes denuncias de los sindicatos ante la Inspección de Trabajo, el Comité de Seguridad y Salud, la Consejería de Interior, el Defensor del Pueblo Andaluz y por escrito a la señora Cavada. Denuncias que nos han llevado una y otra vez a pedir explicaciones al equipo de gobierno”, afirmó De Alba.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal VOX, Carlos Zambrano, secundó las reclamaciones de esta moción. “Tenemos que ser conscientes de que hay un conflicto y que, en lugar de meter la cabeza como las avestruces en un boquete, hay que debatirlo en este Pleno y darle solución lo antes posible. La modernización y el refuerzo de la Policía Local son esenciales para un Ayuntamiento como el de San Fernando. Hay que afrontar este problema con decisión y no dejarlo en falsas promesas”, indicó Zambrano.

Reivindicaciones

Durante su última manifestación, los sindicatos policiales incidieron en reivindicaciones como la fata de uniformidad desde 2022, la ausencia durante más de dos años de una empresa de prevención de riesgos laborales, la denegación sistemática de días de asuntos propios la existencia de una supuesta instrucción para el acceso a determinadas unidades basada en criterios subjetivos.

Los sindicatos también han denunciado la escasez de vehículos policiales para prestar servicio en la zona de playa, el mal estado del parque móvil y una relación de puestos de trabajo desfasada.