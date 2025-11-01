Las carencias de la plantilla de la Policía Local agitan el Pleno en San Fernando

Las carencias de la plantilla de la Policía Local de San Fernando regresaron el viernes al Pleno a través de dos mociones, que presentaron los grupos municipales AxSí y VOX y que se debatieron conjuntamente. Ambas, que pusieron en entredicho la gestión del gobierno municipal en la materia, fueron aprobadas por unanimidad y sin que el grupo socialista hiciera uso de la palabra. Representantes sindicales de los funcionarios, arropados por algunos agentes, estuvieron presentes en la sesión tras protestar previamente en el atrio del Ayuntamiento.

El portavoz de AxSí, Fran Romero, tras repasar minuciosamente las carencias y demandas de la plantilla reclamaba la puesta en marcha de un plan integral de modernización y refuerzo de la Policía Local. Por su parte, desde VOX, su portavoz Carlos Zambrano planteó la redacción de un reglamento de segunda actividad para los agentes de la Policía Local.

"La plantilla arrastra carencias estructurales, materiales y organizativas que se han cronificado con el paso de los años. El cuerpo cuenta actualmente con 91 efectivos para una población de más de 95.000 habitantes, muy por debajo de la ratio mínima de 1,5 agentes por cada 1.000 habitantes que marca la Ley Andaluza. A pesar de ello, el gobierno municipal llegó a publicitar que más de 220 agentes velarían por la seguridad en la pasada Feria del Carmen y de la Sal, una cifra que no se corresponde con la realidad operativa, demostrando más preocupación por la imagen que por la veracidad y la planificación", señaló el andalucista, que refirió también el "preocupante" envejecimiento de la plantilla, cuya edad media ronda los 50 años.

Romero reprochó también la ausencia de un reglamento de segunda actividad que permita adaptar los puestos a las condiciones físicas o médicas de los agentes, "para cuya regulación se estableció en 2007 un plazo de seis meses".

Agentes de la Policía Local, patrullando por San Fernando. / Julio González

La RPT -Relación de Puestos de Trabajo- desfasada, situación que afecta a toda la plantilla del Ayuntamiento, "perpetúa además desigualdades retributivas" a pesar del compromiso anunciado por Cavada en 2021 de que se iba a revisar. "Eso supone una inequidad retributiva, falta de transparencia, riesgos legales y judiciales, incumplimiento de la normativa de igualdad, ineficiencia organizativa y dificultad en la provisión de puestos", señaló Romero en su intervención, en la que refirió también el malestar de los representantes sindicales por la falta de diálogo con los representantes legítimos de los trabajadores para negociar las mejoras y atender sus demandas.

"Los cuadrantes laborales son los mismos desde el año 2000, sin reflejar la realidad del servicio ni las compensaciones correspondientes por nocturnidad, festivos o servicios extraordinarios. A ello se suma una orden interna que impide disfrutar de los días de asuntos propios durante Navidad, Semana Santa y otras festividades, lo que vulnera derechos básicos y agrava dicho malestar. Se acumulan carencias materiales de seguridad. La flota de vehículos está obsoleta, no tienen chalecos antibalas, defensas, linternas y uniformes completos. Y las dependencias policiales necesitan una modernización urgente que garantice seguridad interior, zonas dignas de descanso y atención al público", afirmó el portavoz de AxSí al argumentar su propuesta para la puesta en marcha de un plan integral para la Policía Local isleña.

El panorama -señaló el portavoz andalucista- se agrava porque el Ayuntamiento carece de una empresa contratada de prevención de riesgos laborales "y porque los abogados que asumen la defensa de los agentes llevan cinco años sin cobrar sus honorarios, lo que ha provocado su negativa a acudir, obviamente, a los juicios mientras no se regularice la deuda, dejando a los policías locales sin defensa jurídica efectiva".

La seguridad ciudadana -dijo- "no puede depender de la buena voluntad de los agentes exclusivamente, sino de una política municipal responsable, planificada y dotada de recursos humanos y materiales". En este sentido, el grupo AxSí reclamó que se apostara por "una Policía Local moderna, profesional, reconocida y motivada, una policía con medios humanos y materiales suficientes, con planificación, transparencia y respeto".

La propuesta planteada por AXSí -y aprobada por unanimidad- planteaba la ejecución de un plan integral de modernización y refuerzo de la Policía Local, que incluya la cobertura inmediata de vacantes, la convocatoria de nuevas plazas, la actualización de la relación de puestos de trabajo y su correspondiente valoración de puestos de trabajo y la adecuación de la plantilla a la ratio mínima establecida por la Ley 6/2023 de Policías Locales de Andalucía.

Igualmente, pide la equiparación salarial y retributiva de la Policía Local "corrigiendo desigualdades históricas, garantizando el cobro íntegro de los agentes en práctica y restableciendo el derecho a disfrutar de los días de asuntos propios en los períodos festivos, así como los derechos económicos asociados".

Otro de los puntos aprobados pasa por elaborar y aprobar un reglamento de organización, segunda actividad y servicios extraordinarios, que regule de forma transparente turnos, cuadrantes, nocturnidades, festivos y reconocimiento, garantizando la equidad interna y adaptación de los puestos a las condiciones personales de los agentes.

La moción reclama también la contratación de una empresa de prevención de riesgos laborales, así como la dotación de infraestructuras, medios materiales, flota, chalecos antibalas, equipamiento de seguridad personal y una modernización integral del cuerpo así como constituir una mesa permanente de diálogo y seguimiento entre Ayuntamiento y los representantes sindicales.

VOX: "Desde el Ayuntamiento se está maltratando a la Policía Local"

Por su parte, el portavoz de VOX, Carlos Zambrano, adelantó ya que traerá a los próximos plenos más mociones relativas a la situación de la Policía Local: "Debe ser un tema recurrente ya en los plenos del Ayuntamiento de San Fernando hasta que se solucione y se ponga al día este servicio", llegó a decir. El edil ahondó en las carencias y demandas de una plantilla "mal dotada en número" y cuya media de edad lleva a muchos agentes a realizar "funciones que no se corresponden con lo que según la valoración de un servicio de prevención de riesgos laborales deberían estar haciendo":

"Pero es que en estos años de gobierno socialista hemos tenido vehículos sin la ITV, sin seguro, hemos tenido agentes haciendo labores de salvamento en vehículos de Protección Civil, tenemos agentes que están casi tres años sin recibir la las prendas correspondientes a su uniformidad... En definitiva, desde el Ayuntamiento se está maltratando a la plantilla de la Policía Local. Y aparte hemos tenido expedientes como aquel donde se multó al propio Ayuntamiento por la incompetencia a la hora de manejar el depósito de vehículos", denunció el concejal de VOX. ""

"El reglamento de segunda actividad es necesario, la uniformidad, las prendas de vestuario, el material de seguridad y, por supuesto, el servicio de prevención de riesgos laborales y la asistencia jurídica que eso no afecta a la Policía Local, afecta a toda la plantilla municipal. A toda la plantilla municipal le hacen falta esas dos cosas: prevención de riesgos laborales y asistencia jurídica", advirtió Carlos Zambrano.

El PP apoyó la moción y se hizo igualmente eco de las carencias de la plantilla y de las reivindicaciones de los sindicatos. Por su parte, el silencio del grupo municipal socialista, que rehusó a hacer uso de su turno de intervención, llevó al andalucista Fran Romero a calificar de "vergonzoso" que desde el gobierno municipal no se diera una respuesta a todos los problemas que se estaban planteando. Igualmente, Carlos Zambrano señaló a las "prioridades" del gobierno de Patricia Cavada al referirse a la celebración de Halloween "y mantener entretenida a la población mientras suceden estas cosas".